Crece el transporte ilegal ante la falta de supervisión del IHTT en la zona central

COMAYAGUA, HONDURAS.-La falta de control y supervisión del transporte de taxis, mototaxis y buses en las principales ciudades de los departamentos de Comayagua y La Paz, hace que la ilegalidad aumente y genera una peligrosa competencia desleal.



El desorden se debe a que en la zona central que incluye los departamentos de La Paz, Comayagua e Intibucá no existe una oficina del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) con suficientes inspectores para supervisar y poner en orden al rubro.



En el caso de la ciudad de Comayagua hay alrededor de 80 unidades que operan de manera irregular al portar números duplicados y no tener los permisos correspondientes.



Además hay taxis que salen de la ciudad de La Paz, con rumbo a la ciudad colonial sin tener el permiso para hacerlo.



El mismo problema sucede en la ciudad de Siguatepeque donde el transporte de buses y taxis no es controlado.



“Como asociación de taxis a nivel nacional y local hemos hechos las solicitudes a los comisionados del Instituto de Transporte anteriores y actuales para que haya una oficina regional de inspectoría en Comayagua ya que hay un descontrol del transporte; de buses urbanos, interurbanos, taxis y hasta mototoxis porque vienen a lugares que no le corresponden porque no tienen permisos, ni concesión”, denunció Rommel Umanzor, presidente de la Asociación de Taxistas de Comayagua (Ataxco).

Agregó que también la seguridad de los usuarios está en juego al contratar un servicio que no está autorizado.



Añadió que existen varias plataformas en redes sociales que ofrecen servicios de transporte de manera clandestina pues no están autorizadas, por lo que demandan al Ministerio Público actuar de oficio en contra de ellas.



Tanto Umanzor como otros dirigentes del transporte expresaron que con la apertura del aeropuerto internacional de Palmerola, la demanda de unidades que presten el servicio de transporte urbano e interurbano crecerá a lo loco por lo que es urgente llevar un control desde ahora.



EL HERALDO consultó a Ana Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT), sobre la problemática y cuando piensan asignar inspectores permanentes en la zona central.



La funcionaria solo se limitó a responder vía mensaje de texto que “esa es la visión para el próximo año”.



No obstante, es una de las respuestas que los dirigentes del transporte de la zona central están cansados de escuchar de las autoridades correspondientes ya que sigue aumentando la competencia desleal sin ningún tipo de intervención por parte del IHTT.