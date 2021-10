Certificación de Palmerola: La SAPP espera el informe de Aeronáutica Civil  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Todo aeropuerto nuevo tiene que sujetarse a todas las medidas del anexo 14 del Convenio de Chicago, que es el que da vida a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para cumplir con todos los requisitos, pero hay inicios donde se dan plazos para resolverse.



César Cáceres, superintendente de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), confió que hasta el momento ellos no saben cómo avanza la certificación de la nueva terminal aérea de Palmerola. No obstante, consideró que un aeropuerto puede iniciar operaciones e ir solventado los problemas que se presenten sin afectar la seguridad operacional mínima requerida, que es lo primero que se cumple en materia aeronáutica.



En el caso de aeropuertos que ya fueron construidos y que no pueden realizar las obras para certificarse de conformidad al anexo 14, se opera con mitigación.

Estimó que el 80 por ciento de los aeropuertos que ya funcionan en el mundo no cumplen con todos los requisitos de certificación, pero los nuevos ya deben nacer con todas las exigencias.



Cáceres indicó que como SAPP no conocen si al 15 de noviembre estará lista la certificación de la terminal, ya que es la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) la que trabaja en esos temas. Se debe verificar que cumplan todos los equipos, como las unidades de bomberos, que las franjas de pista reúnan todas las condiciones, que las luces funcionen, que los instrumentos ILS estén calibrados y aspectos relacionados.

