Honduras: En regular condición la red vial que conduce a sitios turísticos  

COMAYAGUA, HONDURAS.- Los ciudadanos que se trasladen a los destinos turísticos del departamento tendrán que conducir con precaución, ya que hay varios tramos carreteros en regulares condiciones.



Un 50 por ciento de la red vial que conduce a unos 23 balnearios y sitios turísticos de montaña no se encuentran en buen estado debido a daños provocados por las lluvias de los últimos meses en la zona.



La única que se encuentra en óptimas condiciones es la carretera CA-5 que inicia desde Tegucigalpa y pasa por Comayagua, Siguatepeque y Taulabé hasta llegar al norte del país.



Sin embargo, si los viajeros quieren ingresar por la antigua carretera CA-5 para pasar por la ciudad de Comayagua deben tener cuidado, ya que el único tramo en buen estado son cuatro kilómetros del nuevo eje que termina hasta la altura del barrio Independencia.



Luego inician unos tres kilómetros llenos de baches y sin señalización hasta salir nuevamente al Corredor Logístico.



Otro tramo que está en regulares condiciones y requiere precaución es la carretera que conduce de la ciudad de Comayagua a varios balnearios y sitios naturales de los municipios de San Jerónimo y La Libertad.



A pesar de que se han realizado labores de bacheo, aún hay varios kilómetros con gravín suelto y sin señalizar. Cabe mencionar que solo en la ciudad de Comayagua hay dos parques acuáticos y dos balnearios que a diario reciben a alrededor de 200 personas durante los feriados nacionales, y este no es la excepción.



Para las personas que decidan alejarse de la concentración masiva y opten por hacer turismo de montaña, pueden visitar el Parque Nacional Montaña de Comayagua, (Panacoma), que se ubica entre los municipios de Comayagua y San Jerónimo, aunque la mayoría de la carretera de tierra fue dañada por las lluvias.



Para ofrecer control sobre los principales ejes carreteros de Comayagua, la Policía Nacional ejecuta operativos para verificar que los conductores mantengan la velocidad adecuada, porten sus mascarillas y usen gel antibacterial.



“Mantenemos a nuestro personal en constante supervisión en los diferentes puntos, ya que estamos conscientes de que el virus sigue presente; por ello exhortamos a los viajeros a cumplir con los protocolos de bioseguridad para no poner en riesgo su vida y la de otros”, manifestó Adolfo Ordóñez, comandante de la Unidad Departamental de Policía.



Las inspecciones en balnearios comenzaron por parte de las instituciones que son parte del Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm). Verifican que cada negocio tenga un plan de control de bioseguridad, estaciones de sanitización, control de temperatura y aplicación de gel.



“Estamos listos con los requisitos que nos piden para proteger al personal y clientes”, dijo Nelson Escoto, dueño del complejo deportivo y turístico El Chino en Comayagua.