UNAH entrega título post mortem a familiares de pedagoga víctima del covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante los actos de graduación, realizados el martes 21 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) rindió un conmovedor homenaje al entregar el título pos mortem en Pedagogía a los familiares de Esther Suazo Solórzano, quien perdió la batalla contra el covid-19 en febrero de este año.



El documento fue recibido por María Consuelo Argueta Suazo, hija de Esther.

“Mi madre nos inculcó que siempre hay que seguir estudiando, a pesar de lo que pase uno no debe tirar la toalla, si no continuar hacia adelante. Ella nos hereda un gran ejemplo, que las oportunidades se no se deben desaprovechar. Ella nos deja un gran legado, considero que no hay que subestimar el coronavirus, aunque en algunas personas los síntomas son leves, lastimosamente en otras personas no. Mi mamá solo tenía 48 años y con enfermedad de base asmática”, declaró la joven tras recibir el título de su extinta madre.



Asimismo, Johan Benjamín Argueta Suazo, hijo de la homenajeada, declaró que el sueño de su mamá era levantar en alto su título universitario, incluso les decía que cuando la enterraran colocaran en el epitafio: "Aquí está la licenciada Esther Suazo".



“Ella siempre nos decía: 'por lo menos para cuando me entierren, coloquen en mi tumba, aquí está la licenciada Esther Suazo', y ese sueño ella lo logró, a pesar de muchas dificultades, a pesar de todo, aunque no esté aquí presente con nosotros, ella nos está demostrando que cuando se quiere se puede”, declaró el conmovido joven.

Soñaba con crear un centro de educación básica

Los hijos de Esther relataron que uno de los grandes sueños de su madre era crear un instituto de educación básica, deseo que no dejarán morir.



Finalmente, su hija María Consuelo pormenorizó la lucha que enfrentó su progenitora cuando se enteró que estaba infectada de covid-19.



“Ella nunca padeció de enfermedades fuertes, fue cuestión de una semana que ella comenzó a complicarse. Mi mensaje a la población hondureña es que no baje la guardia, que se protejan, que no piensen que por ser familia uno no debe ponerse la mascarilla, es decir, es una enfermedad que no hay que confiar en nadie, ni en los hermanos, los primos, en nadie. Si usted quiere cuidarse y cuidar a los suyos, tiene que seguir las reglas”, aconsejó la joven.

