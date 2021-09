Dilatado el juicio contra Rosa Elena Bonilla de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El juicio oral y público instruido contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo está dilatado.



Más de un mes ha transcurrido desde que un tribunal ordenara a Medicina Forense remitir el expediente clínico de Bonilla de Lobo sin embargo esto no ha sucedido por lo que el desarrollo del debate sigue en suspenso.

En una primera evaluación, Medicina Forense determinó que la ex primera dama no estaba en condiciones de ser sometida al juicio, por lo que un tribunal ordenó someterla a nuevos análisis.



“Aun no han enviado la información de Medicina Forense”, manifestó a EL HERALDO una fuente del Poder Judicial.



La esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo, es acusada de desviar más de 12 millones de lempiras de las arcas estatales.

Los fiscales del Ministerio Público consideran a Rosa de Lobo responsable de los delitos de apropiación indebida y fraude.



Ella se defiende en libertad, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la favoreciera con la repetición del juicio en el que había sido condenada a 58 años de prisión.



En este proceso, también es acusado el exsecretario privado de Bonilla, Saúl Escobar Puerto, quien también se defiende en libertad.

