¿Dónde estarán entregando el nuevo DNI este jueves 16 de septiembre?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este jueves 16 de septiembre se reunudó al entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) en Honduras.



A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de las Personas posteó los centros donde estarán entregando este día.

Es importante recordarle a la población ingresar a la página web del RNP para verificar dónde se encuentra su DNI.



En el Distrito Central:

Bo. El Chile / Ceb. Manuel Bonilla

Col. San Martin / Esc. Jose De San Martin

Col. Alemania No. / Esc. Rotario Sur

Col. Israel Norte / Esc. Enma Romero De Callejas

Bo. El Olvido / Ins. Nuevos Talentos

Bo. El Reparto / Esc. Republica De Chile

Bo. El Rincon / Esc. Republica De Venezuela

Col. Modesto Rodas Alvarado / Jardin De Ninos Marcelino Pineda Lopez

Col. Brisas Del Valle / Esc. San Miguel De Heredia

Col. San Miguel / Jarimer

Col. Bella Oriente / Esc. De Aplicacion Republica Del Paraguay

Col. Los Pinos / Jardin Alduvin Diaz Bonilla

Col, La Joya/ Esc. Jose Pineda Gomez

Col. Flor Del Campo / Esc. Estado De Israel

Col. La Primavera/ Esc. Kingdom

Col. Loarque Sur/ Esc. Itzamna

Col. Mirador San Isidro / Esc. West Mont

Col. Loma Linda Sur/ Esc. Republica Del Japon

Col. Nueva España / Esc. Nueva España

Col. Aurora No. / Jardin Esc. E Inst. Jarimer

San Matias No. / Esc. Luis Landa

Santa Rosa / Esc. 3 de Octubre

En Puerto Cortés:

Bo. El Porvenir / Esc. Marco Aurelio Soto

Calán / Colegio José Córdova

Sauce / Esc. Los Amigos

Cedros / Esc. José Trinidad Reyes

La Caoba / Esc. Francisco Morazán



En La Lima:

Col. Ciudad Planeta / Inst. Alfonso Hernández Córdoba

Col. Sitraterco / Esc. Gabriela Mistral

Campo Mercedes / Esc. Dilcia Fernández



En Omoa:

Milla Tres / Esc. Jose Trinidad Fiallos

Muchilena/ Esc. Marco Aurelio Soto

Chachaguala Abajo7 Esc. Domingo Vasquez

Las Flores / Esc. Las Flores

Chachaguala Arriba / Esc. La Democracia