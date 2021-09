Hondureños respetan bioseguridad en actividades del Bicentenario con el luto de 9,300 muertos de covid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias centenas de connacionales acudieron este miércoles al Estadio Nacional cumpliendo (hasta cierto punto) con las medidas de bioseguridad para presenciar actividades organizadas por el gobierno por los 200 años de independencia de la Corona española conscientes del luto que vive Honduras por la muerte de más de 9,300 personas de coronavirus.



Aunque el evento comenzó desde la 9:00 de la mañana, según el protocolo oficial, los hondureños se aglomeraron en largas filas en algunos de los portones del extremo del sector de Sol, Sombra Sur y Norte para ingresar al recinto edificado en 1948 y, debido al acto patrio, recientemente pintado pese a que su estructura está dañada.



En un recorrido de EL HERALDO por la zona constató que los hondureños, en su mayoría, portaban las mascarillas, esenciales para reducir las probabilidades de contagio de SARS-CoV-2 de acuerdo con los estudios difundidos durante lo que va de la pandemia.



EL HERALDO también verificó que los funcionarios y los protagonistas de las actividades cívicas (en la medida de lo posible) usaron mascarillas en una gran diversidad de colores y tipos.



Para este año, a diferencia del anterior, los pabellones fueron izados completamente, luego de que en 2020 se quedaran hasta media asta en homenaje a todos los muertos a causa de la pandemia del covid-19.

Bajo un abrasador sol, los hondureños congregados en el inmueble capitalino presenciaron las actividades cívicas, descuidando, por parte de algunos, las normas de autocuidado para evitar la propagación del coronavirus.

Posibles consecuencias

Para especialistas en primera línea, si las personas que decidieron asistir al Estadio Nacional de Tegucigalpa para presenciar las actividades cívicas no cuidan su bioseguridad, las consecuencias serán centenares de casos de coronavirus.



"Aunque no haya muchas personas con una sola que esté infectada puede contagiar a varias que no usen la mascarilla, lo que desatará una cadena de infecciones", dijo el médico Daniel Fernández.



"Las consecuencias serían críticas porque más enfermos en este momento es un sinónimo del incremento de muertes porque no hay espacio en los hospitales para todo", añadió a través de un mensaje de voz.



En 539 días desde la primera muerte de coronavirus, un total de 9,370 personas han perecido de covid, mientras que desde el 11 de marzo de 2020 (primero contagios), 353,641 personas se han enfermado, un panorama que tiene sumido a Honduras en la peor crisis sanitaria de la historia.

