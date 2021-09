El RNP entrega cuatro millones de tarjetas de identidad; faltan 1.3 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) cerró el pasado lunes con una entrega de cuatro millones de tarjetas de identidad, informó su nuevo presidente Óscar Rivera.



Solo falta por repartir 1.3 millones a un ritmo mínimo de 50 mil diarias, trabajo que culminará antes del 15 de octubre, fecha que marca el inicio de la vigencia del nuevo documento de los hondureños.



Por su parte, el presidente saliente del RNP, Roberto Brevé, dijo que alrededor de 200 mil tarjetas están en proceso de elaboración por parte de la empresa francesa Thales Selp.

Estos documentos llegarán al país a finales de septiembre para entregarlos en los primeros días de octubre.



Para Brevé y Rivera no habrá justificación para que algunos políticos se salgan con la suya de aprobar el ejercicio del voto con las dos tarjetas de identidad.



Hay 45 brigadas distribuyendo las tarjetas en todo el país. En estos grupos laboran alrededor de tres mil empleados temporales.

Nueva presidencia del RNP

Óscar Rivera asumió el lunes la presidencia de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP).

"Este día asumimos la presidencia de la Comisión Permanente del @RnpHonduras, hemos hecho compromisos importantes para garantizar un proceso democrático donde se respete la voluntad popular, además la tarea de modernización del RNP", escribió Rivera en sus redes sociales.

Estamos poniendo a disposición de los consulados un total de 100 equipos para garantizar el proceso", detalló el comisionado.

De igual manera, Rivera informó que buscarán reunirse con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de proseguir con el enrolamiento de hondureños fuera del país.

