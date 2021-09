Óscar Rivera es el nuevo Comisionado Presidente del RNP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Óscar Rivera asumió este lunes la presidencia de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP).



"Este día asumimos la presidencia de la Comisión Permanente del @RnpHonduras, hemos hecho compromisos importantes para garantizar un proceso democrático donde se respete la voluntad popular, además la tarea de modernización del RNP", escribió en sus redes sociales Rivera.

"Sobre el enrolamiento de nuestros compatriotas en el exterior, estamos poniendo a disposición de los consulados un total de 100 equipos para garantizar el proceso", detalló el comisionado.



De igual manera, Rivera informó que buscarán reunirse con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de proseguir con el enrolamiento de hondureños en el exterior.

Asimismo, aseguró que las personas que aún no se han enrolado podrán realizarlo y que están luchando para poder hacerlo.