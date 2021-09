Unos 52,200 docentes ya deben regresar a las aulas

TGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 52,200 docentes, que son los que cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus en Honduras, deberán presentarse a las aulas de clases como parte del retorno gradual.



Aunque el llamamiento no es oficial por parte de la Secretaría de Educación, la presencia de los maestros con la pauta completa está apegado a las exigencias de los líderes magisteriales para hacer efectiva sus apariciones en las aulas.



Desde el pasado 16 de junio se difundió una circular que pidió a los docentes con las dos dosis (que son el 87% hasta el reporte más reciente) retornar a las aulas aunque los alumnos no asistan.



No obstante, la mayoría de los maestros convocados no han acatado la solicitud que, según las autoridades, es parte del retorno progresivo en función de la nueva normalidad.



El director departamental de Educación de Francisco Morazán, Nelson Cálix, dijo que el regreso de los maestros es una acción normal con el objetivo de retomar las actividades, hasta cierto punto, como se hacía antes de la pandemia.



Detalló también que la presencia de los maestros en las aulas de clases no está condicionada a que si los alumnos reciben clases presenciales debido a que en varias partes la positividad de coronavirus es más fuerte que en otras regiones.



“Aunque no den clases presenciales pueden asistir a sus aulas a cumplir con sus otras funciones”, explicó. Mencionó que las jornadas de los docentes no deben ser con base en horarios, sino las estrategias que el director de cada centro educativo aplique tomando en consideración la pandemia del coronavirus.



La disposición del retorno progresivo también incluye a los docentes que se han abstenido a ser parte de la vacunación contra el coronavirus, aclaró Cálix.



Situación De acuerdo a versiones de maestros consultados por EL HERALDO, existe inconformidad en el gremio contra la disposición que los hará volver a las escuelas.



Para Nicoll Ordóñez, docente de educación primaria, la petición del retorno es absurda por dos factores: sus actividades las puede consumar por el teletrabajo y porque el riesgo de contraer la enfermedad crecerá.



Sin embargo, otros docentes ven la vuelta a las aulas de clases como parte del proceso de la nueva normalidad que, “en algún momento”, debía de ocurrir. Directores de centros educativos han solicitado las copias de sus carné de vacunación para concretar el retorno, conoció este rotativo