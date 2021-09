Más de 140 mil hondureños no votarán porque no se enrolaron

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 141,237 hondureños quedaron al margen del censo nacional definitivo porque no se enrolaron antes de la medianoche del pasado domingo 5 de septiembre, informaron el martes las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).



Al final lograron tramitar su tarjeta de identidad 5,361,196 hondureños, pero tocará al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a los privados de libertad por sentencia firme y al personal de alta de las Fuerzas Armadas (FF AA), Policía y morosos de la hacienda pública.



De este nuevo padrón, 2,559,189 son hombres y 2,802,007 mujeres, quienes representan el 52.2 por ciento.

El RNP se había puesto como meta documentar antes del cierre del padrón a 5,502,433 ciudadanos, lográndose el 97.43 por ciento, dijo el comisionado Rolando Kattán.



Comparado este censo con el de 2017, representa una disminución de 678,804 ciudadanos, entre los cuales están los fallecidos en los últimos 25 años y los que viven en el exterior (especialmente en Estados Unidos) que no han tramitado su nueva tarjeta.



Los que no tramitaron a tiempo su tarjeta de identidad representan el 2.57 por ciento y no podrán ejercer el sufragio en las undécimas elecciones que se van a celebrar el último domingo de noviembre. Los comisionados Roberto Brevé y Rolado Kattán coincidieron en que se logró la meta de la documentación con fines electorales.

Hubo alguna gente que, al igual que con las vacunas, fue rebelde para tramitar su nueva tarjeta de identidad, pero después del 15 de octubre (cuando vence la vieja tarjeta) se darán cuenta de la importancia de este documento.



Los que no tramitaron a tiempo su nueva tarjeta de identidad lo podrán hacer en cualquier momento porque el enrolamiento continuará.

