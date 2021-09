El CNE aún no garantiza protección de la base de datos del RNP

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La base de datos de la ciudadanía no será entregada por el Registro Nacional de las Personas (RNP) al Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras no garantice su protección.



El comisionado Rolando Kattán recordó que él condicionó esta remisión bajo el entendido de que la base es confidencial y que solo las instituciones autorizadas por la ley la pueden tener, como el CNE, la Policía y el Ministerio Público, que también deben cuidarla.



El CNE pidió la base de datos completa que incluye nombre, fotografía, domicilio, ascendencia y todas las huellas dactilares de los hondureños que se enrolaron durante el tiempo que duró el proyecto Identifícate. El propósito es utilizarla el día de las elecciones para validar la identidad del votante a efecto de que no ocurran los hechos del pasado cuando se denunció que los “muertos” votaban. Los datos de más de cinco millones de hondureños no deben ser conocidos por el público.

Debate

En la sesión extraordinaria número CPRNP-029-2021, según el Punto de Acta al que EL HERALDO tuvo acceso, hubo un debate prolongado sobre la conveniencia o no de exponer la seguridad de los ciudadanos.

El comisionado presidente, Roberto Brevé, leyó una carta de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la cual le pide “poner a disposición del CNE información de las minucias de las diez huellas dactilares de los ciudadanos”.

Los comisionados Roberto Brevé y Óscar Rivera coincidieron en que era necesario trasladar la base de datos al ente electoral como pedía Hall, pero Kattán alegó que constitucionalmente esto no era posible por razones de seguridad.

Al final, el RNP remitió al CNE la base de datos bajo la condición de que “deberá garantizar el irrestricto uso de esta información con fines meramente electorales”.

El censo debe estar listo el 15 de octubre.

