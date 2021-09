Xiomara Castro descarta alianza con Yani Rosenthal para las elecciones generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La candidata a la presidencia de Honduras del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, descartó una posible alianza con el aspirante liberal, Yani Rosenthal.



La reacción de Castro surge después de que el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, anunciara que trabajará para que Xiomara y Yani se unen en alianza.

Al consultarle sobre las posibilidades, la exprimera dama recordó que tras las elecciones primarias convocó a Luis Zelaya, Salvador Nasralla y Yani Rosenthal para "la construcción de la unidad de la oposición", que al final no llegó a ningún consenso.



"Invite a Luis Zelaya, él dijo que no iba a asistir, invite a Salvador Nasralla y solo insultos, ataques, difamación he recibido de parte de él; igual también invite a Yani, él fue el único que asistió y en el momento de diálogo el propuso que para la alianza se pudiera establecer una opció B en noviembre", expresó.

Asimismo, aclaró que "las posibilidades para una alianza están descartadas... La alianza que nosotros estamos construyendo con el pueblo hondureño y eso lo estamos realizando con todos los acercamientos con todos los sectores de nuestro país".



Xiomara Castro buscará, por segunda vez, la presidencia de la República en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de noviembre de 2021.

