Registro Nacional vuelve a sus labores al llegar a un acuerdo salarial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras siete días de protestas pacíficas y un paro de labores en los 298 municipios, los empleados del Registro Nacional del as Personas (RNP) volverán a sus puestos de trabajo.



El retorno fue propiciado debido al acta de compromiso que fue firmada el martes por empleados y comisionados del RNP y autoridades del gobierno central para cumplir con las prebendas salariales de los miles de trabajadores.



Edis Moncada, presidente del Sindicato de Trabajadores de esa institución, dijo que “ha sido una lucha dura, pero se lo merecen todas las seccionales a nivel nacional. De los siete puntos que teníamos, los siete puntos los hemos ganado”.

Los trabajadores exigían el reajuste salarial, pago de horas extras, colaterales, otorgar la jubilación a los empleados que cumplen los requisitos de ley, la reparación de instalaciones de registros civiles a nivel nacional, entre otras.



Por su parte, el comisionado Roberto Brevé, aseveró que “el proyecto Identifícate tiene una temporalidad; vamos a terminar en octubre y a partir de allí van a ser los registros civiles los que seguirán entregando los DNI”.

Protesta

La semana pasada los 1,435 empleados del RNP paralizaron sus labores reclamando un incremento salarial de 900 lempiras pagaderos en dos meses a partir de julio que representa una erogación adicional de unos nueve millones de lempiras.

"Nos vemos obligados a cerrar 298 registros civiles municipales, porque no nos cumplen, hablamos, firmamos y después dicen que no, por eso no se va a atender a nivel nacional. Si no nos llaman hoy aquí estaremos, no vamos a perder un derecho que firmó el presidente y las centrales obreras", declaró Moncada.

Por lo tanto, La Secretaría de Finanzas comenzó desde el miércoles pasado a identificar los recursos para pagar el reclamo de los empleados.

