Honduras: Cifra de niños hospitalizados por covid-19 continúa en aumento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El covid-19 continúa generando alerta en el país, pues en las últimas horas se está viendo un preocupante incremento de menores de edad hospitalizados a causa del mortal virus.



En Tegucigalpa, la cifra de niños ingresados a los diferentes centros hospitalarios asciende a 28 actualmente, siendo una clara muestra de la alta incidencia de contagios de la enfermedad durante las últimas semanas.

En el caso del Hospital María hay un total de 25 menores de edad internados, de los cuales, cuatro se encuentran en la Unidad de Cuidades Intensivos (UCI).



Por otra parte, en el Hospital Escuela al menos seis menores de edad se encuentran internados en la sala de observación a pacientes de covid-19, manteniéndose a la espera de los resultados de las evaluaciones médicas que determinen si necesitan un traslado hacia el Hospital María.

Situación preocupante en San Pedro Sula

Pero no solo en Tegucigalpa el covid-19 ha puesto en peligro la vida de los niños, ya que en San Pedro Sula actualmente 27 jóvenes se encuentran ingresados a causa del mortal virus.



En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de esa región del país hay 15 menores hospitalizados, mientras que en el Mario Catarino Rivas hay 12.



En la principal ciudad del norte de Honduras, la mayoría de los pequeños que han sido ingresados son de edades entre los 2 y 5 años, lo cual ha generado mucha preocupación por parte del personal médico.

Peligro por las nuevas variantes

Ante esta situaciión, los pediatras han pedido estar atentos con respecto a los síntomas que pueden llegar a presentar los niños, ya que con la presencia de las nuevas variantes corren un alto riesgo de sufrir complicaciones a causa de la enfermedad.



Con la llegada de esas cepas se ha visto que los menores de edad son uno de los grupos que corren mayor riesgo, llegando a presentar un cuadro más agudo de la enfermedad y en algunos casos sufren de complicaciones que requieren de una hospitalización en un centro asistencial.



En lo que va de la pandemia de covid-19 en Honduras, al menos 47 menores de edad han muerto a causa del mortal virus, sin embargo hay varios fallecimientos que se mantienen bajo sospecha, de acuerdo con los datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

Urge vacunar a los menores de edad

Diferentes médicos del país han hecho un llamado a las autoridades para comenzar con la vacunación contra el covid-19 para los menores de edad, pues con el paso del tiempo es más evidente su alto riesgo.



El doctor Carlos Umaña forma parte de los galenos en hacer la petición: "Quiero pedirle a la Secretaría de Salud que inicien ya con los niños, ya no estén esperando a los adultos, los adultos ya todo mundo saben dónde hay centros de vacunación y si no se quieren vacunar ya es problema cada quien, pero los niños no tienen la culpa", comenzó diciendo el galeno.



"Si ya tienen suficientes vacunas, como han anunciado, comiencen la primera semana de septiembre a inocular a los niños mayores de 12 años", remarcó Umaña.

