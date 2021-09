Diputado Juan Barahona confirma contagio de coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado hondureño del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, informó este martes que se infectó del mortal coronavirus.



El político publicó en sus redes sociales una fotografía suya en una cama de hospital, donde se encuentra bajo observación médica. Barahona aseguró que su condición de salud es estable.

"He dado positivo al covid-19, de momento, me encuentro estable pero en observación. Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud, estaré aislado algunos días, venceré la enfermedad para integrarme al trabajo y llevar a Xiomara Castro al poder", escribió el parlamentario.



Barahona busca, por tercera vez consecutiva, un curul en el Congreso Nacional con el Partido Libertad y Refundación (Libre). El congresista aparecerá en la casilla 117 de la papeleta oficial de diputados que sorteó el Consejo Nacional Electoral.



En los últimos días también se informó que el presidente del Partido Nacional, David Chávez y el pastor Mario Tomás Barahona dieron positivos de covid-19, este último se encuentra en estado delicado de salud.

Muerte de Macario

El pasado sábado, el cantante y compositor hondureño Macario Mejía falleció a causa del mortal coronavirus.



El artista estaba internado en el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, pero se informó que perdió la batalla contra el covid-19 a las 6:16 de la tarde de ese día.

