IHSS de SPS aclara que la fisura en su infraestructura no fue producto del sismo  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras el temblor de 5.2 de magnitud que se registró este día en Honduras, circularon fotos en donde la infraestructura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, había sido dañada, pero las autoridades de ese centro hospitalario aclararon que ya estaba así y no fue por el sismo.



"La imagen que circula en medios de comunicación no es producto del temblor, sino del desprendimiento del repello de una de las paredes", explicaron las autoridades del centro hospitalario.



"Pero no representa ningún riesgo para la población ni en la prestación de los servicios", agregaron en un comunicado.



Por otra parte, instaron "a todas las personas mantener la calma y estar atentos a las directrices que emitan los entes encargados en estas contingencias en el país".

Sismo

La calma fue irrumpida en varias zonas de Honduras, luego de que se registró esta tarde un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter, el cual se sintió con mayor intensidad en San Pedro Sula.



El presidente del país, Juan Orlando Hernández, por su parte ordenó a "Sinager realizar los análisis de posibles daños a la infraestructura de la ciudad de San Pedro Sula".



Mientras que el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Max Gonzales anunció que no hubo muertos.

Réplica

La calma fue alterada nuevamente a las 6:00 de la tarde cuando Copeco informó que ocurrió la primera réplica, del sismo 5.2 grados de magnitud, a 7 kilómetros al suroeste de Tegucigalpita, Omoa, Cortés, y 31 kilómetros al oeste de San Pedro Sula.



Sin embargo, este nuevo movimiento sísmico tampoco ocasionó daños y la magnitud fue de 3.2.



