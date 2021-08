AMDC: 'No hay suficiente demanda para usar las 30 cisternas'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portavoz para el tema de agua de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Saddy Bueso, declaró que no se usan todas las cisternas porque se quedarían vacías las represas.



Indicó que antes no se podía cumplir la demanda de agua en la capital porque solo se tenían cinco cisternas con capacidad de 2,000 galones.



Fue por eso que se adquirieron las 30 unidades con capacidad de 4,500 galones cada una, es decir, más de 80 barriles, y trabajan de acuerdo a los calendarios que surgen por las demandas.



Sobre por qué no se usan todas las cisternas, refirió que se debe a que se quedarían sin agua las represas y no se podría suministrar por tubería a las otras colonias.

Justificó que algunas no se están usando porque es temporada de invierno y no hay suficiente demanda en la capital para sacarlas todas.



También se está capacitando al personal de las 15 restantes para que estén listos cuando la demanda de la capital requiera las 30 cisternas.



No obstante, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus consultó cuánto personal había en ese momento y le informaron que solo 15 conductores y 15 ayudantes.



Bueso indicó que se realiza el debido mantenimiento preventivo a las unidades que se están utilizando, porque llegan a lugares de difícil acceso de la capital, para que no se dañen.



Defendió que las 30 cisternas están diseñadas para soportar la misma capacidad, 4,500 galones, no hay ninguna que soporte menos o más que otra.

Sobre la queja de las personas que estos camiones son muy grandes y por eso no entran a muchas zonas donde necesitan el agua para sobrevivir, Bueso refirió que es cierto, pero para eso están los camiones de menos capacidad.



Aseguró que antes de comprar las cisternas usadas se hizo un recorrido con la Policía Municipal para determinar las zonas que se iban a cubrir y así decidir qué tipo de vehículo es el que se tenía que comprar.



Lo que ellos tratan de asegurar como Alcaldía -refirió- es que a donde lleguen los camiones grandes haya acceso y garantizar de que no se vaya a arruinar el equipo.



Precisó que el mantenimiento es permanente, para eso la Alcaldía tiene su propio taller y las que presentan problemas son reparadas en el momento.

