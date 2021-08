Cinco diputados suplentes del Partido Liberal participaron en sesión virtual; pese a pronunciamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Nacional logró el quórum en la última sesión virtual del Congreso Nacional por la participación de cinco diputados suplentes del Partido Liberal, quienes votaron a favor de todos los dictámenes aprobados, entre ellos una reforma para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).



El congresista por Copán, Aníbal Murcia Cardona; el legislador por Lempira, José Bautista Posadas; el parlamentario por Yoro, Wilson Ávila Cálix, y José Roni Umanzor al igual que Ramón Sánchez Valladares, ambos diputados por Choluteca, fueron identificados.

Estos son los diputados conectados; en el caso de los que no son nacionalistas deben revisar si no son impostores que se conectaron por ellos.



De lo contrario solo entraron a hacerle quórum a los cachurecos aunque hayan votado en contra.



SI NO SON ELLOS DEBEN ACLARAR



2/2 pic.twitter.com/V5lllQdSFY