CN solicita evaluación de instalaciones para determinar si es apto para sesiones presenciales  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano informó que por instrucciones del presidente, Mauricio Oliva, se solicitó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), para que realicen evaluaciones en las instalaciones del Hemiciclo Legislativo y así determinar si es apto o no regresar a sesiones presenciales.



Zambrano, expresó que se ha escuchado a expertos en el tema que no es viable y otros que sí es viable regresar a sesiones en las instalaciones del hemiciclo Legislativo.



VEA: Apenas el 3% de centros educativos serán restaurados para el retorno a clases



Por ese motivo anunció que “a raíz de la solicitud de muchos diputados y jefes de bancada por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se le solicita a Sinager y al director de Copeco, Max Gonzáles, para que mañana viernes de manera urgente se presente al Hemiciclo Legislativo su equipo de técnicos para hacer las evaluaciones si es apto o no regresar a sesiones presenciales”.



Según Zambrano, Sinager deberá emitir un dictamen donde detalle si el Poder Legislativo se encuentra en las condiciones de poder regresar a sesiones presenciales.



ADEMÁS: Nasralla: "Mel Zelaya me vendió en las elecciones pasadas por 70 millones"



"Que hablen los expertos, no hablemos los políticos, aquí somos buenos cada uno de los partidos políticos para quedar bien ante la población, para criticar y oponerse a todo", dijo el diputado del departamento de Valle.



Finalizó que “se debe esperar a que Sinager y Copeco revisen todas las instalaciones, hable con los directores del Congreso Nacional y así nos emita una opinión si podemos regresar en los próximos días a sesión presencial”.