Médicos hondureños aplican protocolo de discrecionalidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por ocho días soportó el dolor en sus pulmones, padeciendo también la soledad por no ver a su familia, la incomodidad de la especie de camilla en la que pasaba sus horas y, de paso, el intenso dolor de cabeza que, por momentos, no lo dejaba pensar con claridad.



Evitó, de principio, ser tratado en su casa por el temor a infectar a más personas y, además, por el alto precio que se paga por las atenciones médicas a domicilio.

No obstante, la saturación hospitalaria que vive el sistema lo obligó a regresar a su morada por no cumplir con los requisitos que aplican los hospitales para ser asistido en plena pandemia.



Con su salud quebrantada por la falta de oxígeno, el hombre 63 años inició la medicación a un costo de más de 80,000 lempiras, dinero proveniente de una deuda que adquirió su hija para poder mantener la vida.



EL HERALDO Plus visitó las salas de estabilización de los triajes de Tegucigalpa en donde decenas de pacientes con coronavirus esperan por un cupo de los diferentes hospitales para ser atendidos por la gravedad en la que se encuentran.

Sin embargo, la crisis que impera en el sistema sanitario ha vuelto desigual el ingreso de enfermos de covid-19 a los centros asistenciales.

Un cupo, un privilegio

La decisión no es fácil, pues la sombra de muerte presiona y asfixia, pero alguien tiene que actuar bajo criterios para determinar quiénes deben ingresar a las salas UCI o a las de alto flujo, con la idea de salvarles la vida.



La cantidad en incremento de casos de covid-19 ya sobrepasó la oferta médica pública y privada, la gravedad en los enfermos también es sin precedentes. Los hospitales ya no tienen espacio, mientras en los triajes las muertes se incrementan porque no tienen oxígeno de alto flujo y tampoco saben a dónde remitirlos.



Es aquí donde el personal médico debe aplicar filtros para determinar a qué paciente remitir cuando aparece un cupo disponible.

Y es que solo en los triajes de la capital hondureña más de 200 personas esperan ese ansiado ingreso al hospital, sea porque un paciente se recuperó o se murió, siendo esto último lo más frecuente.

La situación en el IHSS

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus al reporte de ingresos totales de enero a julio pasado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa y San Pedro Sula por medio de una solicitud de información (SOL-IHSS-1101-2021), indica que el 57% de pacientes con coronavirus fueron entre las edades de 20 a 49 años (jóvenes y adultos), es decir, cinco de cada 10 individuos asistidos en ese centro fueron en el rango de edad antes precisado.



Personas de 50 a 69 años representan la segunda agrupación de ingresos con el 31%, mientras que los de 70 o mayores significan el 11%.



Otro hallazgo de este equipo es que ocho de cada 10 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del IHSS, de enero a julio, fueron personas entre los 15 a 48 años de edad, siendo el remanente mayores de 53.

La situación en las admisiones del IHSS por coronavirus es solamente una muestra de lo que se vive vigentemente en el sistema sanitario, de acuerdo con el personal médico y los pacientes. No obstante, cifras generales de contagios del Observatorio del Covid-19 de Unitec muestran que se infectan más de la enfermedad viral individuos entre los 61 y 70 años de edad, que son el 14.5%. Seguidamente figuran los de 71 a 80 años con el 11.3% y, en tercer puesto, aparecen los de 51 a 60 con 9.5%.

Los filtros

Aunque el acceso a la salud es uno de los derechos universales, en Honduras la situación podría ajustarse a la realidad decadente que se padece.

Una fuente vinculada a la gestión contra la pandemia del coronavirus precisó a EL HERALDO Plus que actualmente el ingreso de pacientes a los hospitales se apega a dos criterios: la edad y las posibilidades de vida del enfermo.



Esta información se comprobó con versiones de directores de hospitales y de los coordinadores de los triajes de Tegucigalpa.



Por ejemplo, la directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, Nora Maradiaga, expresó que ya ha aplicado los parámetros para ingresar a un paciente al hospital que preside. “Se toma en consideración si el enfermo es rescatable y vemos si está económicamente activo. Es una decisión bastante difícil, pero ya nos ha tocado”, puntualizó.



Otra de las complejidades, según Maradiaga, es que cuando se habilita un cupo por muerte o recuperación, no siempre se puede ingresar a alguien que está en un triaje porque hay muchos de la sala de alto flujo del mismo hospital que esperan pasar a cuidados intensivos.



Un coordinador de uno de los triajes en Tegucigalpa, que pidió el anonimato por temor a represalias por parte de las autoridades, comentó que le han rechazado pacientes en los hospitales por la edad.

“La prioridad para el sistema de salud es la juventud, las personas longevas no son tan tomadas en consideración”, argumentó.



En una guerra, los soldados con mayores posibilidades de vivir son los que se convierten en candidatos a la asistencia médica debido a la demanda, esa situación es similar a la que se vive en el país y que es el mismo protocolo que aplicó Europa en la peor crisis de la pandemia del covid-19.

