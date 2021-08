"No voy a competir, yo respeto mi palabra": JOH sobre elecciones generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A poco más de tres meses para celebrarse las elecciones generales en Honduras, algunos sectores, representantes de partidos políticos y actuales candidatos a la presidencia del país han asegurado que el presidente Juan Orlando Hernández buscará ocupar el Poder Ejecutivo por segunda vez de forma consecutiva, pues al no ser reglamentada la reelección, no hay algo que se lo impida.



Pero al ser una pregunta recurrente, Hernández ha dicho que no está en sus planes ocupar nuevamente la silla presidencial e incluso, el pasado mes de junio, pidió a quienes alimentan estas versiones que "busquen qué hacer".



Esta tarde, mientras destacaba la aprobación de la extensión de hasta 1,000 millones de lempiras realizada en el Congreso Nacional al presupuesto para costear los comicios, los medios de comunicación volvieron a consultarle si desea aspirar por tercera ocasión al principal cargo de dirección en el país, pero su respuesta fue de nuevo negativa.

"El asunto ha estado claro siempre, lo que pasa es que algunos tienen como una fijación. Entonces díganles que no se preocupen, que no voy a competir, que yo respeto mi palabra y el pueblo hondureño va a escoger. Todos tenemos un ciclo y vienen nuevos candidatos", manifestó.



El mandatario aseguró que él ha sido uno de los principales interesados en que el presupuesto que se otorgará al Consejo Nacional Electoral (CNE) fuese discutido y aprobado, pues "con tal de que se maneje bien y de forma transparente, es bueno, porque le da certidumbre al país y al proceso electoral".

Perpetuarse en el poder

Pero para algunos miembros de la oposición, la reelección sería un camino obligatorio para el presidente Hernández. El aspirante a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, dijo recientemente que esa es "su única salida".



"Juan Orlando Hernández tiene una sola salida para evitar la cárcel, la cadena perpetua y para eso tiene acusado en el Ministerio Público a "Tito" Asfura (candidato por el Partido Nacional), Tito estará hasta que Juan Orlando tenga armado todo el tinglado legal para ponerse él, aquí lo que ellos pretenden es que él compita con el Partido Libre, con el cual hace co-gobierno en el Congreso y de esa manera polarizar y robarse las elecciones y a mí marginarme y no darme representantes en las mesas, porque ya le gané dos veces", aseguró el presentador de televisión.

Hasta el momento, el CNE ha inscrito a 16 candidatos que buscarán la presidencia de Honduras en las elecciones generales del 28 de noviembre del presente año.