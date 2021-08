"Queremos llegar a los 80 mil vacunados este día": ministra de Salud sobre "Vacunatón"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el exitoso primer día del "Vacunatón" en Francisco Morazán, las autoridades de Salud ven con mayor optimismo el desarrollo del segundo y último día de la actividad que busca inmunizar a más hondureños contra el covid-19.



La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo en las últimas horas que se ha fijado una nueva meta a cumplir durante este día, la cual no solo esperan alcanzar, sino rebasar.



"Estamos contentos porque hemos avanzado, pero por supuesto estamos proponiendo otra meta, queremos llegar a los 80,000 vacunados este día", dijo la titular.

VEA: ¿Tiene 28 años o más? Acuda a protegerse contra el covid-19 en el "Vacunatón"



La funcionaria también llamó a los hondureños que no han podido acudir a inmunizarse para que no se queden sin su dosis, petición a la que se sumó Piedad Huerta, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



"Las vacunas salvan vidas y hay vacunas en Honduras. Hoy estamos en ocho puntos diferentes del Distrito Central, pero además en las cabeceras municipales de Francisco Morazán. No pierda la oportunidad", dijo Huerta.

Resultados del sábado

Las estimaciones para este domingo se incrementaron luego de que al cierre del sábado se reportaran 57,779 personas inoculadas, es decir, 7,779 vacunas más de las que se habían considerado alcanzar durante ambos días, por lo que las autoridades se mostraron más que complacidos con los resultados.

ADEMÁS: La variante Delta triplicaría los casos de covid19 en Honduras



Este domingo, las filas de personas también se reportaron desde muy temprano, incluso hubo quienes decidieron permanecer en vela afuera de los centros de vacunación, para garantizarse un cupo, ya que el sábado, aunque la jornada terminó bastante tarde, se reportó escasez del antídoto en algunos puntos habilitados.

Personas aptas para vacunarse

Aunque el "Vacunatón" inició para personas mayores de 35 años con o sin comorbilidades, al mediodía del sábado se decidió extender la edad, para abarcar a personas de 30 años en adelante.

De igual forma, este domingo las autoridades sanitarias anunciaron que se bajó la edad a 28 años, para que más ciudadanos puedan inmunizarse.

Lo único que deben presentar es su tarjeta de identidad y su carné de vacunación en caso de acudir por su segunda dosis.

LE PUEDE INTERESAR: Las imágenes que dejó el primer día del "Vacunatón" a mayores de 30 años en la capital