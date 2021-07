Diputados desconocen el contrato del puerto de Omoa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una evidencia de que el Congreso Nacional aprobó a matacaballos la concesión del puerto de Omoa es que los diputados de la comisión de dictamen nunca discutieron a profundidad el contrato otorgado a las empresas Inversiones Estratégicas Portuarias y Servicios Consolidados.

La diputada pinuista, Doris Gutiérrez, afirmó que “ahí solo llegaron con un contrato y todo, yo no manejo detalles de ese tipo de muelles. Lo entregaron cinco minutos antes de iniciar la sesión y como se va a poner a preguntar cosas que no sabe, yo me abstuve y voté en contra en el pleno”.

Aseguró que “a nadie le dieron copia del contrato, a nadie”.

En el decreto legislativo se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), a la suscripción de un contrato de concesión por un período de 25 años, con una inversión privada de 120 millones de dólares.

EL HERALDO ha solicitado el contrato a la Secretaría de Finanzas, el Poder Ejecutivo y los mismos diputados oficialistas, para conocer los verdaderos alcances y efectos de la concesión, sin embargo no obtuvo ninguna respuesta.

No obstante, los empresarios de la zona norte del país consideran que la instalación de un nuevo puerto en el país es positivo por la inversión que este conlleva.

“A nosotros nos debe de interesar la inversión, a simple vista tener otro puerto para el país es algo positivo, el hecho que exista competencia es algo positivo, el hecho que exista la inversión también es algo positivo”, expresó Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

