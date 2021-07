Honduras y EE UU firman convenio para reforzar seguridad y control de transporte transfronterizo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la intención de combatir los delitos transacionales y fortalecer la seguridad así como las cadenas de suministro, este jueves se firmó un memorando de entendimiento entre la Administración Aduanera de Honduras y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a través de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (DHS/CBP).

"El presente Memorando muestra el compromiso bilateral para afianzar la seguridad de las cargas, prevenir e investigar delitos asociados con bienes que cruzan las fronteras, combatir del delito y otras amenazas transnacionales, al tiempo que facilita el comercio internacional de conformidad con las respectivas leyes, competencias y políticas del gobierno", explicó Juan José Vides, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras.

@JuanJose_Vides, Director de Aduanas Honduras “El presente Memorando muestra el compromiso bilateral […] al tiempo que facilita el comercio internacional de conformidad con las respectivas leyes, competencias y políticas del Gobierno”. pic.twitter.com/5DyLBxr1Rm — Aduanas Honduras (@AduanasHonduras) July 22, 2021

Ambas naciones llegaron a importantes acuerdos para hacer frente a esta problemática que azota a muchas regiones del mundo, específicamente Honduras, y poder identificar cargas sospechosas así como empresas que podrían estar vinculadas a delitos aduaneros y trasnacionales.

“Siendo socios Honduras va a tener la posibilidad de tener acceso a análisis en tiempo real de los manifiestos de carga y de pasajeros lo que significará que vamos a poder trabajar mejor a en conjunto con CBP”, dijo Debbie Seguin, comisionada Auxiliar, de La Oficina de Asuntos Internacionales de CBP.

Durante la reunión que tuvo lugar este jueves se llegaron a los siguientes puntos por parte de Aduanas Honduras:

- Tomar las medidas para que las empresas de carga comerciales responsables del transporte de mercancías de ingreso, salida y tránsito en el país, brinden la información del manifiesto de carga y del medio de transporte casi en tiempo real al servicio aduanero hondureño, según lo estipulado en la legislación, para manejar los riesgos en la lucha para la prevención y comisión de delitos aduaneros que pueden incidir en la seguridad de la cadena de suministro internacional y en la recaudación fiscal.



- Asimismo, pone a disposición personal dedicado a la revisión de toda la información del manifiesto de carga y del medio de transporte.

- Facilitar la transferencia en tiempo real de la información del manifiesto de carga y del medio de transporte a DHS/CBP.

- Suministrar las evaluaciones de riesgo de la información del manifiesto de carga y medio de transporte de las Aduanas de Honduras a DHS/CBP para; colaborar en la identificación de riesgos y amenazas, detectar o controlar las redes o actividades delictivas transfronterizas, y otras que atenten contra la seguridad fronteriza, identificar e interceptar los delitos transfronterizos, identificar las cargas, los medios de transporte y las empresas que pueden presentar una amenaza para la seguridad de los países.

Por su parte el DHS/CBP acordó:



- Brindar asistencia técnica a las Aduanas de Honduras para desarrollar los medios a fin de revisar la información del manifiesto de carga y del medio de transporte establecido en el memorando de cooperación.

- De igual modo analizar la información del manifiesto de carga y del medio de transporte recibido, conferir, como mínimo, el mismo grado de confidencialidad a la información del manifiesto de carga y del medio de transporte.

- Suministrar por los canales pertinentes, por las leyes y políticas aplicables, la información del manifiesto de carga y medio de transporte del DHS/CBP a las Aduanas de Honduras, para; colaborar en la identificación de riesgos y amenazas previamente desconocidos, detectar o controlar las redes o actividades delictivas transfronterizas, así como otras amenazas a la seguridad fronteriza, reconocer e interceptar los delitos transfronterizos, identificar las cargas, los medios de transporte y las empresas que pueden presentar una amenaza para la seguridad de los países.

- Notificar las Aduanas de Honduras, por la información del manifiesto de carga y medio de transporte suministrada por las Aduanas de Honduras al DHS/CBP que coincide con cualesquiera listas identificadas mutuamente de carga, transportes, o empresas de alto riesgo.

Finalmente, las autoridades consideran que este convenio beneficia a ambas naciones debido a que era necesario un análisis y evaluación de la información del manifiesto de carga y del medio de transporte para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera.

Today, @CBP COO Nunez-Neto & @AduanasHonduras Director @JuanJose_Vides signed a cargo security agreement in #Honduras that will help combat transnational crime and promote lawful international trade for Honduras & the US. #AduanasHondurasCBP #MemorandoDeCooperación pic.twitter.com/qItrHlMzfp