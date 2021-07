Unos 3,000 estudiantes del área de la salud trabajarán en vacunación contra covid-19

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dadas las circunstancias bajo las que se ha efectuado el proceso de vacunación contra el covid-19 y los cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad, la Secretaría de Salud se vio obligada a emplear más personal para inmunizar a mayor cantidad de personas.

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, reveló a EL HERALDO que “estamos haciendo todas las capacitaciones, aproximadamente a 3,000 (personas), entre estudiantes de las carreras afines a la salud de tres universidades nacionales y además de las Fuerzas Armadas vamos a capacitar a alrededor de 360 militares que están ligados al área de salud”.

El martes pasado, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, criticó que el proceso de inmunización contra el covid-19 se ha burocratizado, ya que la aplicación se limita a siete horas y de lunes a viernes.

“En el tema de la vacunación han dejado mucho que desear. No podemos trabajar como burócratas ante una crisis mundial. No podemos pensar en trabajar de 8:00 a 4:00 y de lunes a viernes, para vacunar a todos los hondureños”, fustigó el empresario. Lamentó que “es inaudito que no trabajen los siete días de la semana”.

Más de 3,000 vacunantes

Ante la postura del Cohep, Guillén manifestó “yo no llamaría un tema burocrático al hecho de que no se trabaje únicamente los domingos; se está trabajando arduamente de lunes a sábado y también sabemos que todas las personas dedicadas al área de salud vienen resintiendo un cansancio complejo”.

El viceministro de Salud precisó que “cada vacuna que llega es una capacitación diferente; hoy ya están capacitados la mayoría de estos hondureños (para aplicar) la vacuna Moderna y también los militares se están vacunando a nivel nacional”.

Una vez que los 3,000 estudiantes del área de la salud y los 360 militares estén debidamente vacunados contra el covid-19, podrán iniciar sus labores en las brigadas de vacunación.

“Calcularía yo que en menos de 15 días ya estas personas, con el esquema completo de vacunación, por su seguridad, estarían apoyándonos con toda la logística implementada a nivel nacional”, afirmó Fredy Guillén.

Recomendaciones de ANEEAH

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana dijo que están pidiendo desde el mes de mayo a la Secretaría de Salud, más contratación de recurso humano para que por lo menos dupliquemos las brigadas de vacunación.

Orellana señaló: “Estamos sugiriendo que se deje de segmentar a la población, que ya vayamos a vacunar a todos los mayores de 20 años de edad y poder inmunizar a la población en el menor tiempo posible”.

Recomendó “que ya no se centralice el tema de la vacunación en grandes puestos fijos, este es uno de los errores se están cometiendo y me extraña enormemente esa mala estrategia del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”.

