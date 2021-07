Se habría roto cadena de frío de vacunas, dice médico del centro de salud en el Carrizal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El almacenamiento de las vacunas contra el covid-19 requiere un riguroso cuidado y tener una cadena de frío adecuada para no echar a perder los biológicos.



Marco Eliud Girón, médico del centro de salud de la colonia El Carrizal, en el Distrito Central, pormenorizó que “por ejemplo: AstraZeneca y Sputnik V se deben manejar a una temperatura de entre 2° C a 8° C, Moderna a -20 grados bajo cero y Pfizer a -70 grados bajo cero”.

Esto en alusión a una presunta mala custodia de los inoculantes anticovid-19 de parte del Estado y que algunos estarían refrigerados en aparatos comunes y no en refrigerantes especiales para este tipo de medicamentos.



“La cadena de frío comienza desde la fabricación de la vacuna y termina hasta que la vacuna es colocada en el brazo del paciente, por eso se tienen que mantener las temperaturas a las que el fabricante dice”, aludió Girón.



El médico compartió: “Hemos tenido una gran cantidad de pacientes que se van a medir títulos de anticuerpos a laboratorios privados; han sido vacunados pero para nuestra sorpresa muchos de ellos no han presentado títulos de anticuerpos”.

Agregó: “Entonces sospechamos que se ha roto la cadena de frío en muchas vacunas. Será personal que no está capacitado o no están utilizando los refrigerantes de ultrabaja temperatura, hay que ver qué está fallando en la cadena de frío”.



Girón aseguró que “hay vacunas en freezers, pero están bajo llave y con candados. Nunca habíamos visto eso en salud pública, que un freezer estuviera encadenado”.

