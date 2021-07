“Me siento triste, con las manos atadas”: Hilda Caldera

Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La aspirante a diputada por la Democracia Cristiana, Hilda Caldera, aseguró que quiere más a Honduras que muchos candidatos, porque aquí ha vivido 40 años y no se le puede negar su derecho a ocupar una curul.



Según fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) la viuda de Alfredo Landaverde no será inscrita porque es hondureña por naturalización y la Constitución exige que debe ser por nacimiento.



“Este requisito se contradice con el artículo 60 constitucional que dice que todos los hondureños somos iguales. También apelo al principio de que todo hondureño tiene derecho a elegir y ser electo”, afirmó Caldera.

Agregó: “Después de que murió mi esposo decidí quedarme en Honduras, es la tierra que me ha dado familia, trabajo, hogar, estoy agradecida con el país y me siento triste, con las manos atadas”. Anunció que si no es inscrita apelará ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el tribunal de alzada.



“No nos podemos quedar con las manos cruzadas ante tanta injusticia y corrupción”, expuso. Destacó que con sus abogados expuso ante el CNE que sí tiene derechos a aspirar a una diputación.

“Me están comparando con los hermanos de la consejera Rixi Moncada y no es lo mismo, ahí hay unas prohibiciones y yo no las tengo”, refirió.



“Hay personas que han ostentado cargos públicos que no han nacido en Honduras”, recordó en alusión a la polémica que se generó en 2001 con la candidatura presidencial del nacionalista Ricardo Maduro.

Según la entrevistada este requisito (hondureño por nacimiento) se contradice con el artículo 60 constitucional que dice que todos los hondureños somos iguales.



En tal sentido, “apelo al principio de que todo hondureño tiene derecho a elegir y ser electo. A mí nadie me dijo que cuando iba a ser nacionalizada iba a tener menos derechos” resaltó.



“Si a mí me pasa algo y me llevan al hospital no me pueden decir primero los hondureños. Yo me siento muy triste pero voy a seguir adelante”, finalizó.



