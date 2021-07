'Daño ecológico está hecho desde hace muchos años', dice alcalde de Dulce Nombre de Culmí

Marcel Osorto

OLANCHO, HONDURAS.- Como una oportunidad para el desarrollo económico, pero consciente de la ilegalidad, catalogó Emerson Sánchez, alcalde de Dulce Nombre de Culmí (Olancho), la construcción de la carretera ilegal que une con el municipio de Wampusirpi (Gracias a Dios). A continuación lo que conversó con EL HERALDO.

¿Qué conocimiento tiene de la carretera entre Culmí y Wampusirpi?

Esa carretera públicamente un sector del pueblo misquito se adjudicó su construcción, hay dificultades de comunicación que tienen con el resto del país; ante eso y el abandono del Estado ellos buscan alternativas, probablemente no por las vías adecuadas. No quisiera hacer sentir que estoy del lado de la carretera, solo digo que hay una necesidad, que el gobierno no da atención al pueblo misquito y por eso la construcción.

¿Se reconoce el impacto ecológico con la construcción?

Sí, tiene un impacto ecológico y ambiental bastante fuerte, no por la construcción de la carretera en este momento, porque el daño ecológico, ustedes se darán cuenta, está hecho desde hace muchos años que la gente entró al sector. La carretera va por potrero, lo que significa que las personas ya están asentadas con sus proyectos de ganadería, esa no entró ahorita, está ahí hace mucho tiempo y el impacto ya está hecho.

¿Ustedes en Culmí son conscientes del daño que se realiza a la biosfera?

La deforestación es un problema de país, no solo es Dulce Nombre de Culmí o Wampusirpi, particularmente creo que el Estado ha perdido gobernanza forestal y hoy en día nadie teme hacer acciones contra el ambiente, porque saben que no van a recibir castigos y el alboroto solo lo hacen unos días, por eso hay gente con hasta 500 manzanas de tierra deforestada, el Estado debe sentar un precedente, ya hay leyes.

¿Qué pueden hacer?

No somos un cuerpo armado, cada institución encargada del medio ambiente debe realizar su función, no somos un cuerpo jurídico tampoco, entonces se necesita aplicar la ley en esta zona de reserva.

La carretera ya estaba avanzada, el conflicto sale a la luz por el último tramo...

Sí, se habla de 28 kilómetros del último tramo. De acuerdo con la historia, en los años 70 los militares comenzaron a abrir una carretera con el fin de llegar a Puerto Lempira, incluso hay una calle con ese nombre, ellos empezaron a abrirla hasta la zona de La Llorona, desconozco si la nueva ampliación viene de allá o continúa de este lado.

¿Cómo es el flujo de personas con la nueva ampliación de la carretera?

Están viniendo poblaciones a Culmí cada tiempo a realizar compra de víveres y atención médica, no podemos reconocer la realidad, desde este lado pues solo está el amor a la naturaleza y está bien, pero no hemos tenido la oportunidad de vivir la realidad de esta gente, cuánta gente muere por falta de atención por no poder pagar un avión a La Ceiba, por eso defienden la calle.

¿Ustedes están dispuestos a contribuir con la construcción?

Conocemos la situación legal del país y que es una carretera que no podemos disponer de fondos, de manera individual personas nos han invitado, pero colectiva no. A Culmí por el tema del desarrollo económico del municipio le interesa porque esas personas se vienen a abastecer, recursos que dinamizan la economía, pero entendemos que es una carretera que no está legalizada.

