Departamento de Estado de EEUU divulga lista Engel de funcionarios corruptos en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un expresidente de la República, una ex primera dama, 13 actuales diputados, cinco excongresistas y un exfuncionario de Inversión Estratégica de Honduras, figuran en la lista Engel, divulgada este jueves por el Departamento de Estado de EEUU.



El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó finalmente la Lista Engel de funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador.



En este listado, divulgado por el gobierno estadounidense, figuran funcionarios del actual gobierno, actuales diputados al Congreso Nacional y exfuncionarios acusados de actos de corrupción y el socavamiento de instituciones democráticas.

Los hondureños acusados de corrupción en Lista Engel

Gustavo Alberto Pérez, actual diputado al Congreso Nacional, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta por la MACCIH por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales.



Marco Antonio Bográn Corrales, ex director de Invest-H, involucrado en una corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante la pandemia covid-19.



Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, involucrada en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.



Augusto Domingo Cruz Asensio, ex miembro del Congreso Nacional, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del programa de empleo público a cuentas personales.



Jose Celín Discua Elvir, actual diputado del Congreso Nacional, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.



Rodolfo Irias Navas, actual representante del Congreso Nacional, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.



Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle a sus cuentas personales.



Jose Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, expresidente de Honduras, se involucró en una corrupción significativa mientras era mandatario cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.



Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, involucrada en actos de corrupción importantes. Fue acusada en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Maccih por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.



Miguel Edgardo Martínez Pineda, diputado actual del Congreso involucrado en corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción de Pandora por la Maccih en junio de 2018 por malversación de $ 12,5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal.



Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones de corrupción en su papel de secretaria del Congreso.



Oscar Nájera, Representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa relacionada con la organización narcotraficante Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.



Hector Enrique Padilla Hernandez, ex miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales.



Milton Jesus Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.



Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso, involucrada en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.



Dennys Antonio Sanchez Fernandez, actual miembro del congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Santa Bárbara a sus cuentas personales.



Elvin Ernesto Santo Ordonez, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.



Juan Carlos Valenzuela Molina, actual representante en el Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.



Elden Vásquez,Representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $ 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.



Welsy Milena Vasquez Lopez, Representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa que incluye malversación y malversación de fondos públicos para beneficio personal. Fue procesado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.



Román Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones de corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redirigir dinero a una ONG falsa.