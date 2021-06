Diputados "firman acuerdos en contra de las ZEDE, pero se esconden como cobardes", lamenta Doris Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, condenó este miércoles que no se lograra aprobar la iniciativa de juicio político en contra de los magistrados que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras.

A criterio de la parlamentaria, la culpa de no haber sido sancionada la solicitud es únicamente de aquellos diputados que afirmaron su oposición a las controversiales Ciudades Modelo, pero que no participaron en la sesión del Congreso Nacional desarrollada este martes.

"No cabe duda que hay altos niveles de hipocresía en algunos diputados. Firman acuerdos de votar contra las ZEDE pero a la hora de demostrarlo se esconden como los cobardes y sencillamente no asisten a la sesión. Que el pueblo los juzgue", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

La formal denuncia presentada ante el Legislativo el 24 de junio, buscaba la ejecución de un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aprobaron en su momento la creación de una jurisdicción especial para las ZEDE, pese a que algunos profesionales del Derecho aseguran que atenta contra la soberanía hondureña.

En tal sentido, se pretendía juzgar a Rolando Argueta, Reynaldo Antonio Hernández, Edwin Francisco Ortez, Reina Auxiliadora Hercules y María Fernanda Castro. Al igual que, a Jorge Abilio Serrano, Lidia Lavaez Sagastume, José Olivio Rodríguez y Jorge Alberto Zelaya.





Sin embargo, la iniciativa solo recibió el apoyo de una reducida parte de los diputados de oposición, lo que ha provocado numerosos reclamos de varios sectores en el país.

"Estoy bastante indignada porque ahí (Congreso Nacional) todo mundo dice que está en contra de las ZEDE, pero a la hora de demostrarlo aparentan lo contrario. Fueron 36 personas que no se conectaron o que se conectaron y no votaron o que se salieron de la sesión, no se sabe", lamentó la diputada.



A renglón seguido expresó que los parlamentarios "vuelven a apoyar las mismas iniciativas que van en contra de la soberanía de nuestro país y también de la misma Constitución de la República. Todo mundo se esconde porque tienen miedo de que el pueblo mire cuál es el papel que realmente juegan ahí y que no representan sus intereses".



En la sesión del martes, por mayoría de votos (54) se decidió no aprobar la realización del juicio político en contra de los togados, ya que -en su defecto- se requerían 86 votos a favor para darle trámite a la iniciativa. No obstante, solo 36 diputados la respaldaron.

