Venezolana Hilda Caldera apelará al CNE por impedirle candidatura a diputada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hilda Caldera, de origen venezolano, llegó este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE) a impugnar una resolución que la deja fuera de las planillas de la Democracia Cristiana (DC).



La socióloga dijo que ella es más hondureña que cualquier otro y ha demostrado que también quiere al país.



El problema de Caldera, esposa del asesinado zar antidrogas, Alfredo Landaverde, es que la Constitución dice que los extranjeros naturalizados solo tienen derecho a elegir pero no ser electos. En el pasado otros extranjeros naturalizados también quisieron postularse pero no pudieron por el impedimento legal.

"Hay un artículo que indica las prohibiciones de todas las personas que no pueden participar a un cargo de elección popular y en ninguno de ellos menciona a los naturalizados u hondureños por elección, y al no decirlo, me lo permite", sostuvo Caldera.



"Voy a apelar, jurídicamente Honduras tiene tratados internaciconales y en la Declaración de Derechos Humanos dice que toda persona al elegir una nacionalidad tiene derecho a votar y que sea votada", advirtió en una entrevista para el programa La Tarde.

Depuración de planillas

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se ampara en el artículo 198 de la Constitución donde se establece que para ser elegido diputado se requiere ser hondureño por nacimiento, haber cumplido 21 años, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ser del estado seglar y haber nacido o residir por lo menos los últimos cinco años en el departamento por el cual se postula.

Además, el ente no solo depuró a Caldera, sino a todos aquellos hondureños que no aparecen en el censo nacional electoral porque no habían tramitado su Documento Nacional de Identificación cuando comenzaron los trámites para sus candidatura, pero finalmente se les dio un plazo para corregir el problema.

En el caso de los aspirantes independientes tienen hasta el sábado a las 12:00 de la noche y los candidatos por los partidos políticos hasta el martes a esta misma hora, informó el consejero suplente Flavio Nájera.