Invest-H no descarta anular contrato con firma auditora de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) estaría por cancelar el contrato con la auditora forense internacional EisnerAmper.

Con la decisión, Honduras dejará de conocer el valor real de los siete hospitales móviles, equipos y materiales de bioseguridad, el destino de los 1,200 millones de lempiras por la compra de los módulos y las transacciones que se realizaron del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 bajo el mandato de Marco Bográn, exdirector de Invest-H.

La sorpresiva decisión está sustentada en el rechazo de Invest-H al primer informe que les envió la firma internacional por considerar que no reúne las expectativas por las que fueron contratadas los forenses.

Honduras aún no le ha pagado ni un centavo a la reconocida firma auditora, pues el primer desembolso —según el contrato— está amarrado con el primer informe que recibieron.

La empresa internacional trabajó desde el inicio del contrato de manera remota, pues a pesar de que se esperaba la llegada de investigadores forenses de peso nunca aparecieron por los pasillos de Invest-H solicitando la información, sólo por correo.

La cancelación del contrato está casi cocinada por parte de la Junta Interventora de Invest-H, pero deberán realizar la operación con pinzas por las cláusulas de rescisión que se firmaron entre ambas partes.

Entre los términos de cancelación incluye que el auditor no cumpla con las obligaciones establecidas, recortes presupuestarios en el país, incumplimiento en el pago de honorarios, entre otros, con la salvedad que el contratante pagará al auditor los servicios que este habría realizado satisfactoriamente en forma total o parcial, así como los gastos reembolsables en que este hubiera incurrido.

Invest-H no ha hecho público ninguno de los avances, a pesar de que ya van dos meses.

Auditoría

Con bombos y platillos, Invest-H anunció hace más de cuatro meses que contrataría una firma auditora forense internacional que se encargaría de desenmascarar la trata de los hospitales móviles y todas las transacciones que realizó Marco Bográn, exdirector de la institución durante la pandemia en 2020.

Al final, los interventores encontraron en la empresa internacional EisnerAmper las cualidades necesarias para realizar el trabajo, por lo que el pasado 5 de marzo de 2021 firmaron un contrato por más de 2.7 millones de lempiras.

En ese momento se dijo que el 25 por ciento se pagaría “contra la presentación y aprobación del primer avance de auditoría forense. El primer informe deberá presentarse a más tardar en los primeros 30 días”.

El segundo pago sería del 25% amarrado con la presentación de otro informe, relacionado con el valor real de los hospitales, material de bioseguridad y las demás compras.

Y por último un 50% con la presentación de un informe final a más tardar 60 días después de firmado el contrato.

En el contrato se estipuló que la empresa tendría 60 días naturales para brindar un informe final sobre el precio real de los hospitales móviles, el destino de los 1,147 millones de lempiras y las compras y operaciones que realizaron en la pandemia.

Invest-H explicó a la población en su momento que la firma enviaría a Honduras un grupo de investigadores de peso que se encargarían de desenredar la madeja en la institución a partir de información que obtendrían de las computadoras.

También destacaron que con el resultado de los expertos se podría saber de una vez por todas por cuánto dinero estafaron a Honduras y esa investigación sería entregada al Ministerio Público para que fortalecieran el trabajo que están realizando.

Desde la firma del contrato ya pasaron tres meses, se suponía que en el primer mes de trabajo se enviaría al país el primer informe de avances, pero recién llegó la semana pasada.

José Ernesto Leva Bulnes, titular de la Junta Interventora de Invest-H, explicó a EL HERALDO que los expertos forenses están trabajando en tiempo y forma pues pese a que el contrato se firmó en marzo ellos empezaron a laborar en mayo.

Destacó que el primer informe lo recibieron el lunes de la semana pasada, pero no llenó las expectativas por lo que se los regresaron, ahora la firma internacional tiene una semana para brindar una respuesta sobre los cuestionamientos que le hicieron al informe.

“La auditoría aún no hemos pagado nada todavía, la orden de inicio se dio el 10 de mayo, esperaremos el primer informe a ver si cubren con los términos del contrato o no”, dijo Bulnes unos días después de recibir el informe.

Posteriormente, con la recepción del documento destacó “lo regresé”, por lo que se le consultó si era momento de cancelar el contrato y respondió: “No sé, hay que cumplir con el contrato, haré lo que corresponda y esperaré respuesta, no hemos decidido cancelarlo, estamos en proceso todavía, no me atrevería a decir nada, porque la parte legal todavía están en tiempo y sí hay que respetar a la empresa”.

A renglón seguido dijo que había que darle un chance a la empresa, “que se venzan los términos legales, porque en una de esas nos mandan todo lo requerido”.

