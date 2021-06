Jefa de USAID llega a Honduras para abordar tema migratorio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, arribó el domingo a Honduras como parte de una gira por varios países de Centroamérica para abordar desafíos que influyen en la migración regional.



La embajada estadounidense en Honduras confirmó a The Associated Press la llegada de Power. Previo a su arribo, la sede diplomática reveló que el itinerario de la alta funcionaria incluía reuniones con grupos de jóvenes y sectores marginados, así como visitas a programas de impulso económico y agrícolas respaldados por esa agencia (USAID, por sus siglas en inglés).

VEA: 2021 se vuelve el año más mortífero por covid-19 en comparación a 2020



También visitará a personas afectadas por la sequía y los huracanes Eta y Iota, que causaron estragos y dejaron miles de damnificados en la nación centroamericana en noviembre. Además, se reunirá con familias que reciben asistencia humanitaria de parte de USAID.



“Aterricé en San Pedro Sula, #Honduras. Visitaré un centro juvenil construido por @USAID y me reuniré con hondureños que asistimos desde los huracanes de 2020. Después escucharé a emprendedores locales que apoyamos y a grupos anticorrupción que destacan por sus investigaciones”, escribió Power en su cuenta de Twitter.



Power también visitará Guatemala y El Salvador como parte de su gira que se extiende hasta el jueves.



La embajada detalló que Power busca promover los esfuerzos de USAID para enfrentar los desafíos económicos, de gobernabilidad y seguridad que tienen impacto en la migración regional.



“Durante su visita a la región, la administradora Power pronunciará un discurso sobre la democracia y se reunirá con representantes de la sociedad civil, de los gobiernos, y líderes empresariales para destacar el compromiso de la Administración Biden-Harris en la lucha contra la corrupción y su apoyo a la sociedad civil”, indicó la embajada.



Power, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 2013 y 2017 durante el gobierno de Barack Obama, al parecer no tiene contemplado reunirse con autoridades del gobierno de Honduras.



No es la primera funcionaria de la administración del presidente Joe Biden que visita Centroamérica y evade reunirse con el gobernante Juan Orlando Hernández y otros funcionarios de su administración.

VEA: Mayo ya es el mes más mortal por covid-19 al registrar 851 muertos



Para el analista en temas de migración, Graco Pérez, la visita de Power es importante y refleja la política del gobierno estadounidense en seguir apoyando a Honduras pese a que no haya contactos oficiales a un alto nivel.



“La cooperación no se va a detener porque ellos (Estados Unidos) entienden que una de las causas de la migración es la falta de apoyo a los sectores más necesitados”, expresó.



En ese sentido, considera que Estados Unidos está buscando contrapartes en Honduras a través de las cuales brindar esa asistencia y realizar proyectos como lo es la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada.



Estimó que la falta de acercamiento con funcionarios de gobierno se debe a la mala imagen que tiene el país centroamericano a nivel internacional y a los cuestionamientos que le hacen desde Estados Unidos y especialmente en la administración de Biden respecto a la corrupción y el narcotráfico.

DE INTERÉS: Honduras: Salud posterga por dos meses vacunación con segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik-V