Embajadores palestinos: 'Si no hay fin a la ocupación israelí, esta situación la vamos a volver a vivir'

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el cese al fuego entre Israel y Hamas, que dejó el saldo de casi 300 personas muertas, EL HERALDO dialogó con los embajadores de Palestina, Marwan Jebril Burini, acreditado en El Salvador, y su similar, Muhammad Amro, embajador en Nicaragua, concurrente para Honduras. Aquí sus impresiones.

¿Cuáles fueron las claves para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas?

Marwan Jebril (MJ): Las claves, que se estaba muriendo mucha gente inocente en la Franja de Gaza; hay una desproporcionalidad en la respuesta israelí. La Franja de Gaza es una parte del territorio palestino que lleva ocupada desde hace 73 años, pero lleva desde el 2007 bajo un bloqueo férreo por parte del Estado de Israel. No se veía ninguna perspectiva de solucionar este problema, del asedio al que estaban siendo sometidos.

Entonces lo que ocurrió por parte de Palestina fue una respuesta a esta situación; queremos que se abran las fronteras, que la gente pueda volverse y, luego el movimiento Hamas acudió a un llamado de ayuda por parte de los palestinos de Jerusalén.

¿El origen de este conflicto entre Hamas en Israel fue por la celebración del Día de Jerusalén o hay un trasfondo de esta crisis?

MJ: No, tiene otro trasfondo. Esto es un episodio más. Si no hay fin a la ocupación, mientras no haya un Estado palestino independiente, esta situación la vamos a volver a vivir más veces. Mientras no haya un Estado palestino independiente Israel siempre el 14 o 15 de mayo conmemora su independencia y yo la pregunta que hago, ¿independizarse de quién, de quién se independizó Israel? Israel es un Estado que se crea en 1948 encima de territorio palestino, despojando a los palestinos de sus casas, de sus propiedades, expulsando a dos terceras partes de palestinos para establecer el Estado de Israel.

¿El pacto de cese al fuego es entre Israel-Hamas o entre Palestina-Israel?

MJ: Entre Hamas e Israel, por intermediación egipcia, aunque los que estaban siendo bombardeados, la mayoría era la población palestina civil, inocente. De los 250 muertos, 60 o más de 60 son niños y estos no son ni de Hamas ni de ninguna organización política.

¿Qué hace falta o cómo se puede dar la solución definitiva a este conflicto?

MJ: El fin de la ocupación. Aplicar la ley y el derecho internacional, acatar las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hay más de 70 resoluciones de la ONU que hablan del fin de la ocupación. Nosotros ya hemos firmado un acuerdo de paz con el Estado de Israel, en 1994, en los jardines de la Casa Blanca y estos acuerdos de paz decían que en 1999 habría un Estado palestino independiente y soberano y estamos ya en el 2021 y este Estado no está todavía, solo el Estado de Israel.

El embajador de Israel en Guatemala, Mattanya Cohen, ha dicho que la solución es simple, que Hamas deje de lanzar misiles. ¿Qué opinión le merece?

MJ: Hamas es una organización palestina que tiene 25 años de edad; y antes de la existencia de Hamas, ¿no había ocupación? Había ocupación.

La ocupación existe desde el año 1948 y luego en 1967 ocuparon el resto de Palestina que no habían ocupado.

Claro, la situación más cómoda para Israel es que nadie resista a la ocupación. No entendemos qué es lo que esperan de un pueblo que está bajo ocupación; no lanzarles nada, no resistir.

Es natural que el pueblo que esté bajo ocupación luche por su libertad y nosotros lo estamos haciendo. El día que Israel salga de estos territorios palestinos ocupados, no habrá ningún lanzamiento de cohetes. Queremos ser vecinos de Israel, no queremos ser un pueblo ocupado por Israel.

¿Cómo toman el llamado de la ONU para una reconstrucción de la Franja de Gaza, a solucionar las causas profundas del conflicto?

MJ: Todo lo que sea reconstrucción de la zona palestina, bienvenido sea, pero si no se resuelve el problemas de origen, que es la ocupación, se va a volver a destruir todo. No es la primera vez que la Franja de Gaza es bombardeada, se ha repetido muchas veces; entonces construir ahora para que luego venga la aviación israelí a destruir todo, ¿para qué sirve?

¿De dónde llegará la ayuda para la reconstrucción, qué naciones han ofrecido apoyo a Palestina?

Muhammad Amro (MA): La destrucción y las víctimas en Palestina son mucho más de las que dicen en Israel. Hay muchos países que quieren apoyar y muchos organismos internacionales, pero qué hacen con ayudar a reconstruir y volver a destruir.

¿Cuál es el saldo de muertos y heridos palestinos que dejaron los enfrentamientos?

MA: Hubo 280 muertos en estos días y más de 2,000 heridos; es una sola destrucción, las pérdidas son enormes.

Sabes, hay más de 20 familias que se han terminado, eliminadas completamente. Ayer domingo salió una americana llorando, a decir que hermanos se cambian (de casas) entre familias para vivir separados, por que si matan a una familia, queda algo de la otra. Te das cuenta qué barbaridad lo que están haciendo. Igual con los medios de comunicación, los edificios que han bombardeado como el de Al Jazeera, Associated Press y France Press, los han destruido completamente.

¿Habrá algunas repercusiones en las relaciones bilaterales entre Honduras y Palestina?

MA: Honduras desde el 2011 reconoció a Palestina y tenemos bastantes familiares y paisanos de origen palestino-hondureño; siempre hay que ver desde otro punto de vista, solidarios de una causa justa. El gobierno, cuando habla, es una cuestión soberana del país, pero también hay que ver la otra mitad del vaso, hay que ver las víctimas de dónde, hay que ver los muertos de dónde, para ser más humanos.

Todo el mundo se solidarizó con Palestina. Israel tiene derecho de autodefenderse, está bien. Pero el verdugo y la víctima son iguales.

