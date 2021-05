popa. Las jornadas de vacunación siguen viento en popa. Los abuelitos llegan a puyarse muy alegres, entusiasmados y con todo el deseo de vivir, acompañados de sus hijos o nietecitos.

burro. Avisa Alba Consuelo que, para aquellos viejitos que no tienen carro, el próximo lunes arranca la jornada de vacunación para los que andan a pincel o en burro, así es que ya están sabidos. Qué bien.

zombie. Mañana le toca a la muchachada de la prensa. Ojalá que todos aprovechen y no se dejen llevar por todas esas tonterías que sacan en las redes de convertirse en zombie, del tal chip y no

sé qué.

chance. ¿Cuántos periodistas han muerto por covid? Todos ellos habrían deseado tener la oportunidad de vacunarse y no la hubo, porque el inmunizador aún no existía. Hoy no hay que dejar pasar el chance.

tórax. Una buena noticia en medio del desmadre del covid es que Suyapa Sosa ha reportado, por primera vez, una baja incidencia de pacientes en el Tórax.

zoom. Hoy es la convención de los azulejos y todos los caminos indican que será por el Zoom. De todas maneras, ya se sabe que queda Chávez Madison por Reinaldo, de allí para allá, todos los demás puntos de agenda son casaca.

power. Pues, hombre, Hilario, los trillizos del CNE prácticamente ya han reconocido a SN como el único power del PSH. Solo casaca le dieron al comisionado de cholu.

mer. La Rixi manda a decir que de nada servirá el tal TREP si las credenciales de los ilustres de las MER van sin nombres y apellidos.

empezó. Cualquier chusco mal pensado creerá que la representante de Libre en el CNE ya empezó otra vez a ponerle trabas al TREP, como pasó en las primarias, hasta que lo terminaron boicoteando.

gato. A propósito de Rixi ¿y sus hermanos? ¿Quién va a renunciar al fin, ella o ellos? La ley es bien clara en eso, por más que unos leguleyos le quieren buscar tres pies al gato. Tienen plazo hasta el próximo jueves.

300. Muy agradecidos los cafetaleros de la zona oriental por los 300 millones en fertilizantes. No les regaron maíz a la visita de JOH a la entrega del bono, pero llegaron y el hombre les dio la palabra.

fincas. Fredy Pastrana agradeció por los fertilizantes, pero dijo que de nada servirá si los pobres caficultores pierden sus fincas por las deudas con los bancos. Pero JOH les prometió cumplir con la moratoria o readecuación de sus deudas.

miami. Avisa el Centro Nacional de Huracanes, desde Miami, que la primera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico se podría formar este fin de semana. ¿Estáis oyendo, Daddy Yankee?

murra. Gran pesar por el deceso del doctor Dagoberto Espinoza Murra, uno de los fundadores y expresidente del Ihdfa, ex vicerrector de la UNAH y maestro de generaciones. QEPD.