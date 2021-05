Kevin Solórzano: 'Yo nunca debí estar privado de libertad'

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace siete días, Kevin Solórzano recobró su libertad luego de que un tribunal le impusiera medidas cautelares a razón de la repetición de su juicio y el vencimiento de la prisión preventiva.

Solórzano estuvo preso durante seis años y medio, luego de que se le acusara del crimen del exfiscal Edwin Geovanny Eguigure y de atentar contra su esposa, María Sierra.

Adaptándose de nuevo al calor de su hogar, el universitario habló con EL HERALDO sobre su tiempo en prisión, su nuevo juicio y sobre su futuro. A continuación la entrevista.

¿Cómo fueron estos seis años y medio en prisión?

Fue un momento complicado, duro, lejos de la familia por algo que no he cometido. Hay momentos más duros que otros para un privado de libertad, pero estar lejos de la familia es difícil.

¿Recordás el primer día tras las rejas?

Llegué un jueves en la noche, fue duro porque nunca había estado ni en una posta y no sabía cómo era el ambiente adentro. Me recibieron como a todas las personas, llegué, firmé y me trasladaron al módulo de Diagnóstico y me asignaron a una bartolina.

¿Cuál es la experiencia que te dejó la situación?

Yo soy de las personas que me gusta de todo lo malo sacar algo bueno, aprender a valorar a la familia, a valorar la libertad. Mi familia fue mi fuerza, mis abogados nunca me dejaron de la mano y tantas personas que me demostraban su solidaridad, son cosas que a uno le dan fuerza para ir levantándose día a día.

¿Hiciste amigos adentro de la cárcel?

Sí, claro. Uno aprende a conocer todo tipo de personas. Hay personas culpables y otros inocentes, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad. Imaginate que en mi caso que fue mediático se dio una sentencia condenatoria no digamos con otras personas que no tienen los recursos, los medios, para poder gritar ante el país que se está cometiendo una arbitrariedad. En prisión hacía distintas actividades, jugaba fútbol y basquetbol, iba al gimnasio y ocasionalmente asistía a la iglesia a dar gracias a Dios.

¿Cómo calificás el proceso judicial en tu contra?

Considero que se cometieron errores porque yo nunca debí estar privado de libertad. Los abogados realizaron un excelente trabajo, presentaron las pruebas contundentes porque yo nunca estuve en el lugar de los hechos, pero creo que nadie es perfecto y tenemos el derecho a reivindicarnos. Nunca conocí a la víctima. No se hizo una investigación correcta. Voy a seguir defendiéndome como el primer día que me capturaron hasta el último de mi vida porque soy inocente de todo de lo que se me acusa.

¿Cuáles son tus planes antes del nuevo juicio de noviembre próximo?

Retomar los estudios, estar con mi familia.

¿Qué mensaje le dejás a los jóvenes?

Que estudien, que busquen de Dios porque con él por delante todo es ganancia

