Viceministra de Educación sobre caída histórica de matrícula: No hemos cerrado inscripción, andamos buscando estudiantes  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La idea de las autoridades de la Secretaría de Educación es buscar a los alumnos que están fuera del sistema casa por casa y matricularlos, aún en octubre, es decir, cuando esté terminando el año escolar.

Así lo declaró la viceministra de Educación, Gloria Menjívar, en entrevista con EL HERALDO. Aquí sus respuestas:



¿Qué acciones está tomando la Secretaría de Educación para atender a más de 200 mil estudiantes que no ingresaron al sistema educativo?

Nosotros estamos en un proceso de implementación de diferentes acciones en coordinación con otras instituciones del Estado, porque en principio hemos implementado un sistema de alerta y respuesta temprana, con ayuda de organizaciones no gubernamentales.



¿Cómo funciona ese sistema?

Consiste en dar a conocer las cifras de cada centro educativo, de cada municipio y de cada departamento, entonces a nivel local se organizan los grupos de trabajo para hacer la búsqueda activa de esos estudiantes que todavía no se han matriculado y se les pregunta por qué no se matriculan y se define la respuesta.



¿Y cuánto tiempo va a llevar este plan de acción?

Todos estos primeros seis meses, pero la reinserción es durante todo el año hasta octubre.



¿Y qué hacer con la mayoría de padres de familia que no ponen a sus hijos a estudiar por falta de internet y dispositivos electrónicos?

Dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren, porque si es rural estamos planteando la semipresencialidad y, si Sinager autoriza, esos niños no necesitan internet, sino que van al centro educativo de acuerdo a las jornadas de trabajo. El otro mecanismo es la entrega de material impreso, la radio y televisión y la entrega de tabletas.



¿Cuántos alumnos han cuantificado que han quedado fuera este año?

Nosotros estábamos proyectando para el 2021 una matrícula de 1,908,060 estudiantes tomando en cuenta la cifra del 2020, pero actualmente hay una diferencia prácticamente de 200 mil, esperamos que vaya subiendo, estamos buscando estudiantes, no hemos cerrado matrículas, les damos la oportunidad de que sigan reinsertándose al sistema.

