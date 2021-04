La súplica de una madre: "Me da pesar porque mis hijos están perdiendo todo el año"

Maritza Hernández está al borde de la desesperación porque sus hijos no han mandado tareas este año. No tienen para pagar internet. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su rostro muestra la preocupación que siente porque sus cuatro hijos no están yendo a la escuela, narrar su difícil situación hace que los ojos se le inunden de lagrimas.

“Tengo como dos meses de que mis hijos no mandan tareas, no quiero que pierdan el año, pero qué vamos a hacer, no hay dinero para el internet, mi esposo se quedó sin trabajo y es poquito lo que conseguimos para comer”, expresó a EL HERALDO Maritza Hernández.

“Mis hijos no han recibido para nada clases, porque se necesita dinero para internet y se ocupa casi a diario y no hay trabajo”, lamentó.

“Me da pesar porque todo el año lo están perdiendo, no hay dinero y uno no puede hacer nada porque por esta enfermedad ha paralizado todo”, dijo la madre de cuatro hijos, que amenazan con sumarse a la lista negra de niños y niñas fuera del sistema educativo.

Tres están en básica y prebásica, y el cuarto está cursando la educación media, pero tampoco está cumpliendo con las tareas y todos permanecen en la casa, encerrados, ya que ella sale con el esposo a buscar cómo conseguir para los alimentos del día, pero el presupuesto para la educación no ajusta.

Al consultarle qué necesita para apoyar a sus hijos, con la mirada perdida en el cielo expresó que “tan siquiera le saliera a uno un buen trabajito, pero no hay nada, no se puede, no sé qué hacer”.