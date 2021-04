Honduras: No les importa contagiarse, no usan mascarilla

En las unidades del transporte hay pasajeros que no utilizan mascarilla, ni los operadores.

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se bajó la mascarilla hasta su barbilla, sacó un cigarro, se lo colocó en la boca, lo encendió con un fósforo y comenzó a fumar en medio de un centenar de personas que cruzaban con y sin mascarilla.

¿No le da miedo quitarse la mascarilla entre tanta gente?, le consultó el reportero de EL HERALDO a doña Tomasa Pineda, de 74 años, mientras lanzaba el humo gris del cigarrillo a un costado de su hombro.

“Solo me la quito para fumar, tomar agua y comer, porque no se sabe quien puede estar infectado de coronavirus”, respondió.

La señora vende en una chiclera en el centro de Tegucigalpa, donde EL HERALDO comprobó que en un grupo de ocho personas, solo una usaba mascarilla.

Incrédulos En las zonas del interior del país hay muchas personas que no creen que la mascarilla los puede proteger y caminan por todos lados sin el debido cuidado hasta que se enferman y buscan asistencia.

En grupos de dos o tres personas nadie la tenía, y muchas otras caminan en medio de la aglomeración sin protegerse o usan la mascarilla para sostenerse la quijada.

“Aquí la gente que se lleva en el parque mucha no cree, pero hace poco se murieron dos chiqueras (vendedoras de lotería) y ahora sus compañeros la usan”, contó la sexagenaria.

EL HERALDO recorrió las zonas más transitadas de la capital, comprobando que a pesar de las advertencias de la avalancha de casos que se viene después del feriado de Semana Santa, no se están tomando las medidas de bioseguridad y a muchos no les importa.

Tanto las exhalaciones, el estornudo o la tos no solo contienen gotas con un comportamiento balístico de corto alcance, sino que pueden estar compuestas de una nube de gas turbulenta multicapa, establece un reporte del Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb), proporcionado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Algunos estudios en pacientes con covid-19 apoyan esta observación. Por ejemplo, durante el aislamiento de 13 individuos positivos del virus se recogieron muestras de aire y en superficies de 11 salas de aislamiento salieron muestras positivas a SARS-CoV-2 en el 76.5% de los artículos personales de los pacientes.

Y en las muestras de aire en las habitaciones resultaron positivas un 63.2%, al igual que las muestras tomadas en pasillos estaba el virus en un 66.7%.

Estos datos otorgan una importancia especial al papel que puede tener el uso de mascarillas, ya sea por parte de la población general o en aquellos casos de pacientes con una infección confirmada, como una medida para reducir la potencial transmisión del covid-19, establece el informe.

Sin miedo

Una trabajadora sexual se cubría del sol bajo la estatua de Francisco Morazán en el centro de Tegucigalpa.

Su cara estaba completamente descubierta, hasta que el reportero se acercó para preguntarle “¿Por qué no usa la mascarilla?”, la sacó toda arrugada de su cartera para ponérsela de inmediato.

“La verdad toda la pandemia he venido a trabajar, nosotras somos trabajadoras sexuales y no nos hemos contagiado, hasta presas nos llevaron porque no andábamos identidad y los policías nos dijeron que estábamos contagiando gente y ellos fueron los que se enfermaron”, expresó la joven que dijo llamarse Alba.

Expertos internacionales han hecho estudios con cámaras de tecnología infrarroja que captan las fugas de gas, comprobando que el virus que provoca el covid-19 se dispersa por medio de partículas muy pequeñas cuando las personas hablan.

Los mayores riesgos están en los lugares cerrados, como restaurantes, unidades de transporte público, lugares de trabajo, ascensores y donde no hay mucha ventilación.

En las zonas donde predomina la economía informal de la capital, los comerciantes retan al virus todos los días.

“Es difícil andar con ese bozal todo el día, cuando no la aguanto me lo quito”, confesó molesta una comerciante.

En las unidades del transporte público tampoco hay control, muchas personas van sin la mascarilla, ciertos cobradores tampoco la usan, igual que algunos conductores.

En el interior del país muchas personas descartan portar la mascarilla, situación que ha provocado que se disparen los casos.

Marco Tulio Medina, científico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), declaró que hay zonas donde el 60% de la población no usa mascarilla.

Reutilizan mascarillas La mayoría de la población no usa mascarillas o reutilizan las desechables porque no tienen cinco o diez lempiras diarios para comprarlas, ya que el programa de entrega de mascarillas del gobierno desapareció.

Es regular ver personas que no se protegen en zonas comerciales, partidos de fútbol y reuniones de amigos o familiares y esto provoca que el virus se propague más rápido.

Datos proporcionados por el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Bock, establecen que apenas el 25% de los capitalinos utiliza correctamente la mascarilla.

Cuando la persona no se cubre adecuadamente con la mascarilla, la usa en la barbilla o no la utiliza al momento de estar en un grupo numeroso de personas, inmediatamente es sospechosa de portar el covid-19, explicó.

El especialista Carlos Umaña concientizó que el uso de barbijo es un importante escudo contra el covid-19 y las seccionó de mayor a menor protección.

La quirúrgica lo protege en un 60 a 70%, la KN-95 entre un 80 a 90% y la N-95 es la que más protege, en un 95%. Esta es la que más usan los médicos porque no filtran ninguna molécula.

La mascarilla que no se debe permitir es la de válvula, porque esta tira todas las moléculas lanzadas por las personas y contaminan al resto de la población.