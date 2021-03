Hermana de Tony Hernández le pide al juez justicia porque su pariente es inocente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gloria Margarita Hernández, hermana de Juan Antonio Hernández Alvarado, también se dirigió al juez Kevin Castell con una carta y le pidió justicia para "Tony", a quien el 18 de octubre de 2019 fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Margarita, en la misiva, destacó los valores morales que su padre Juan Hernández Villanueva, "le inculcó a su hermano", por lo que consideró que las acusaciones en el juicio fueron falsas.

DE INTERÉS: Doña Elvira Alvarado, mamá de Tony Hernández, pide clemencia al juez Kevin Castell



"Como su hermana que soy seguí cada minuto el juicio contra Juan Antonio, Con mucho dolor leí como en esas audiencias los testigos se refirieron a una persona desconocida para mi, desconocida porque al Juan Antonio que nosotros conocemos, creció en un hogar donde los valores, la disciplina y el amor al trabajo estuvieron siempre presentes, inculcados por un padre que formo a sus hijos como profesionales útiles a la sociedad", aseguró la hermana de Tony.

CLIC PARA VER LA CARTA QUE ENVIÓ LA HERMANA DE TONY



En la carta, Gloria Margarita, cuenta que la hija de seis años del imputado, cuando escucha un avión, corre para ver si entre los pasajeros viene su padre.

ADEMÁS: Abogados de 'Tony' Hernández proponen condena de 40 años de prisión



Asimismo, destacó a su hermano tiene deudas y que era un hombre sin lujos "y con necesidades propias de un ciudadano común y corriente los estaba preparando para la vida".

Carta del la hermana de Tony

Estimado juez Castell:

Mi nombre es Gloria Margarita, hermana de Juan Antonio Hernandez Alvarado.Soy periodista de profesion, pero mas que eso, soy hija, hermana y madre.



Todo este proceso de Juan Antonio nos ha golpeado como familia. Hemos sufrido en silencio. Hemos visto el sufrimiento de sus hijos y de su madre.



Nuestro padre, que descansa en la paz del Sefior, crio con rigor y amor a sus hijos e inculco los valores que siempre han regido nuestras vidas y nuestra conducta.



Somos seres humanos y cometemos errores y estamos claros que debemos pagar por ellos

con una proporcionalidad justa...

VEA: Postergan lectura de sentencia de Tony Hernández para el 30 de marzo



Como su hermana que soy seguf cada minuto el juicio contra Juan Antonio , Con mucho dolor lei como en esas audiencias los testigos se refirieron a una persona desconocida para mi.



Desconocida porque al Juan Antonio que nosotros sf conocemos credo en un hogar donde los valores, la disciplina y el amor al trabajo estuvieron siempre presentes, inculcados por un padre que formo a sus hijos como profesionales utiles a la sociedad.



Conozco al Juan Antonio amoroso con sus hijos,especialmente con su hija menor de 6 arios que lo extraria y sufre por el. Conozco al Juan Antonio que con deudas, sin lujos y con necesidades propias de un ciudadano comun y corriente los estaba preparando para la vida.



Esta nifia de 6 arios, cada vez que escucha el ruido de un avion corre, alza sus ojos al cielo con la esperanza de que uno de los pasajeros sea su papa.



Conozco a un Juan Antonio siempre alegre, que en los encuentros familiares saluda, abraza, bromea y cocina delidosas parrilladas.



Conozco al ser humano siempre dispuesto a brindar ayuda, al pariente, al amigo, al companero de trabajo y a su paisano.



Su Senoria, mi corazon tambien me dice que Juan Antonio es inocente, por tanto apelo a la

grandeza de su corazon pidiendo clemencia para que no se envfe a la carcel.



Usted es una persona justa, usted vio y escucho todo lo que ocunio en el juicio , Juan Antonio no se asemeja en nada al estilo de vida que se menciono en el juicio.



Que Dios lo ilumine Senor Juez y que a traves de sus corazon y conocimiento se haga justicia.

CLIC PARA VER LA CARTA ORIGINAL DE LA MAMÁ DE TONY