Aulas cerradas y falta de tinta en centros de votación en Sabanagrande   

SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN.- A más de 43 kilómetros de Tegucigalpa se ubica el municipio de Sabanagrande, donde la fiesta electoral se hizo sentir pero con una serie de inconsistencias.



En primera instancia, el inicio de las elecciones primarias 2021 en la zona reportó un retraso de al menos una hora y 30 minutos, debido a una discusión por las aulas de votación asignadas.



Christopher Rodríguez, uno de los tres custodios electorales, manifestó que el inconveniente inició al momento de instalar la comisión electoral del partido Libertad y Refundación en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, pues los del partido Nacional querían apropiarse de cuatro aulas y no de dos como les correspondía, lo que dejaba a Libre sin punto de votación.



La situación fue controlada una vez que llegó a rmediar un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA). Fue así como acordaron que cada partido político tendría sus dos aulas para el ejercicio del sufragio.



“Dos de las cuatro cajas electorales venían medias abiertas, como que quisieron abrirlas, pero ya todo se desarrolla con normalidad”, comentó Rodríguez, al mediodía.



Otra de las inconsistencias se registró cuando la ciudadana Lariza Vasquez, se presentó al centro de votación pero no pudo ejercer el sufragio debido a la falta de cuadernillos, ya que ella no estaba dentro del censo electoral.



“Yo no puedo votar porque no me enrolé, pero dijeron que venían cuadernillos y no hay para que pueda hacerlo, no los mandaron. Estoy esperando a ver si las autoridades nos dan una solución”, lamentó Vásquez.



En este municipio se habilitaron 29 centros de votación y según la carga electoral, al menos 12,000 ciudadanos están aptos para realizar el derecho a votar.