Geovanny Fuentes: Minuto a minuto del tercer día del juicio  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El tercer día del proceso contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes se desarrolló este miércoles en Nueva York con el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros.



Este es el minuto a minuto contado por la periodista de The New York Times, Emily Palmer, una reconocida reportera de crímenes y narcotráfico. Los horarios de las publicaciones corresponden a la hora local.

8:46.- Día 3 del juicio de Geovanny Fuentes—El tribunal se está reuniendo ahora para el día, y comenzaremos con el fin del testimonio de Brian Fairbanks, un agente de la DEA. Aquí hablo de su testimonio sobre @JuanOrlandoH ayer, y de quién podríamos escuchar más tarde hoy. -Inserta video resumen-.



9:33.- La defensa del Geovanny Fuentes le preguntó al agente de la DEA si encontraba mensajes de Fuentes abogando por la renuncia y reemplazo de @JuanOrlandoH como presidente. El agente confirmó que hubo un chat de texto como ese, pero no pudo recordar el motivo de la renuncia deseada.



10:10.- En el tercer día del juicio de Geovanny Fuentes, @JuanOrlandoH otra vez diciendo que no está involucrado en el narcotráfico ... hablando de Los Cachiros. Los primeros (y hasta ahora únicos) dos testigos en este juicio han sido agentes de la DEA, no miembros de Los Cachiros.



11:11.- Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex-jefe de los Cachiros, acaba de ser llamado al estrado para testificar en el juicio de Geovanny Fuentes.

12:05.- Devis Leonel Rivera Maradiaga dijo que conoció a Fuentes a través de un sicario llamado Metro (por sus vínculos con la policía metropolitana). Se encontraron cara a cara por primera vez en una gasolinera en Cortés. De GF: “Comprendí que la policía trabajaba para él”, Devis dijo.



3:46.- Devis dijo que comenzó a trabajar con GF por sus estrechos vínculos con la policía, incluido Comisionado Martínez de la Policía Nacional. Se conocieron varias veces en persona, en una gasolinera propiedad de Devis y en una discoteca propiedad de Metro, que trabajaba con GF.



3:50.- Al principio de su relación, Fuentes le dijo a Maradiaga que había matado a un mecánico de botes que debía dinero, detallando un asesinato espantoso: lamentaba haberlo torturado, cortado los dedos, “y finalmente lo había rematado con dos tiros de piedad en el cabeza, señor."



3:54.- Maradiaga dijo que pensaba que Fuentes le había hablado del asesinato del mecánico porque: “El acusado quería ganarse mi confianza." Y funcionó. Pensó en ese momento: "Geovanny es una buena persona para tener de nuestro lado, puede matar a quien queramos si se lo pedimos".



3:59.- Geovanny Fuentes y Maradiaga trabajaron juntos en su primer cargamento de cocaína alrededor de 2011, incluidos varios trabajos con Los Valle, utilizando pistas clandestinas, una dirigida por Fredy Renán Nájera, un diputado del Congreso de Honduras.



4:04.- Antes de su primer envío juntos, en una reunión en una finca cerca del Tigre, Fuentes le dijo a Maradiaga que no se preocupara por la seguridad: "Dijo que si había un puesto de control, llamaría al Comisionado Martínez y lo retiraría allí." Continuarían trabajando con Los Valle.

4:08.- Cuando un narco de Maradiaga fue arrestado, Comisionado Martínez y Leopoldo “Polo” Crivelli, alcalde de Choloma, intervinieron. Después de que el alcalde llamó la policía: "Lo dejaron ir allí mismo". En cuanto al dinero que habían confiscado: "Le devolvieron ese dinero".



4:14.- El jurado fue destituido del día a las 4:31 pm. -- en el medio de la historia: Fuentes se puso en contacto con Maradiaga una vez más para decirle que le preocupaba que su laboratorio “en una colina, en el departamento de Cortés" se investigaba, Maradiaga recordó entre risas.



4:19.- Fuentes se había enterado de la investigación policial de San Pedro Sula a través del hijo del alcalde Crivelli. Devis y Fuentes se reunieron varias veces para discutirlo. Pero finalmente, la policía allanó su laboratorio. (Y terminamos allí antes de escuchar los detalles).