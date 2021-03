Hondureños podrán circular sin restricciones a partir del fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció este domingo que a partir del próximo fin de semana quedarán suspendidas las restricciones de movibilidad en el territorio nacional.



Esto en vista de la celebración de las elecciones primarias del próximo domino 14 de marzo para que así la ciudadanía pueda ejercer con tranquilidad su derecho al sufragio.

Dicha medida entrará en vigencia a partir del viernes 12 de marzo y culminará hasta el martes 16.



El toque de queda continuará vigente desde este lunes hasta las 10:00 PM del jueves 11 de marzo.



A continuación el cominicado íntegro:



La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cumplimiento con lo establecido en el PCM 028-2021 en seguimiento a la situación epidemilógica y económica actual, a la opinión pública comunica:



1. Para continuar protegiendo la salud y la vida de las personas y en cumplimiento con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para garantizar el sufragio se determinó extender el toque de queda hasta el 11 de marzo del 2021, en horario comprendido entre las 10:00 PM hasta las 5:00 AM.



2. Del viernes 12 de marzo al martes 16 de marzo, queda suspendida la restricción de garantías constitucionales a fin de que el proceso de elecciones internas y primarias de los partidos políticos, se desarrollen en tiempo y forma, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad.



3. En el sistema financiero, supermercado y comercios en general, la atención a la población no deberán superar el 50% de la capacidad en sus instaaciones, para tal efecto la Policía Nacional, la Policía Municipal y otros entes de seguridad; velarán por el cumplimiento de esa medida.



4. Tienen prohibio operar a nivel nacional los bares, discotecas, gimnasios, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo en los casos que ya hayan sido autorizados por Sinager para efectos de pilotaje.



5. Únicamente pueden circular en horario no permitido, las personas que atiendan actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público por motivos de salud humanitarios y el contratado por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadore, transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles, personas nacionales y extranjeros que arriben al país en vuelos nocturnos, acreditando con su boleto de viaje su destino; asimismo el sector agroalimentario y agroquímico, y el personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario; para garantizar la producción y distribución de alimentos, industria de la maquila, mercados, supermercados, gasolineras, droguerías, farmacias y productos de bioseguridad que trabajan durante los siete días de la semana y por la noche.

