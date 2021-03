Operadores de justicia reaccionan al informe de EEUU sobre lucha antinarcóticos

La reacciones a los resultados alcanzados, en los que se señala que Honduras no fomenta ni facilita el tráfico de drogas, no se hicieron esperar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El informe de la Estrategia Internacional para Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) presentado este martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la voluntad política de Honduras en la lucha contra el narcotráfico en coordinación con el país del norte.

La reacciones a los resultados alcanzados, en los que se señala que Honduras no fomenta ni facilita el tráfico de drogas, no se hicieron esperar.

LEA: Aseguran narcoavioneta en las cercanías de Brus Laguna

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, indicó que el informe de EE UU "es alentador porque da la pauta que van por el camino correcto y que se seguirá con el fortalecimiento de la unidades tácticas operativas con las que cuenta la Policía Nacional para combatir a las organizaciones ilícitas".

"Ratifica el gran esfuerzo que hemos hecho como Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común. Este informe es un espaldarazo para todo el personal que está en La Mosquitia y otras zonas del país y se enfrentan al crimen organizado y tránsito de drogas", aseguró.

Refleja resultados alcanzados

Por su lado, el director de la Policía Nacional, comisionado general Orbin Galo Maldonado, felicitóa los miembros de la institución policial por el trabajo realizado, que ha permitido obtener los resultados en combate al crimen organizado, narcotráfico y otros delitos.



“Es un esfuerzo que realizamos día a día, y este reconocimiento no es casualidad, sino el resultado de nuestra planificación estratégica para garantizar la seguridad”, indicó el titular policial.

ADEMÁS: El mundo intrigado por incautación de droga con el rostro de Escobar en Honduras



Agregó como prueba de ello que 2021 lo han comenzado con grandes éxitos con la incautación de 15,000 plantas de cocaína y otras incautaciones de terrenos cultivados con marihuana.

Para Tito Livio Moreno Coello, jefe del Estado Mayor Conjunto, el informe destaca las labores que se han hecho en Honduras en la lucha contra el narcotráfico.



"Queremos destacar los trabajos de todos los operadores de justicia. De todos los hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas por la seguridad del país. Nuestras instituciones han estado al frente en estas tareas y las cifras y los hechos hablan por sí sólo".

LE PUEDE INTERESAR: Más de 75 millones de lempiras incautó la Atic durante el 2020



A su vez, el ministro de Defensa Nacional, Fredy Santiago Díaz Zelaya, aprovechó los resultados del informe del Departamento de Estado de EEUU para exhortar a que Honduras no pueda regresar al pasado.



"Honduras antes era el país de tránsito de droga. Hoy ya no lo somos. No estamos ni en los primeros cinco lugares. Hemos estado haciendo las cosas correctas", festejó.



Y puntualizó que se ha enfrentado a ese negocio sucio que deja 6,000 millones de dólares al año.