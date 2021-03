El Sitraihss rechaza iniciativa del Congreso por provocar desequilibrio financiero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por considerarla nociva y perjudicial, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss) rechaza el proyecto de decreto promovido desde el Congreso Nacional que obligará a esta institución a dar atención a todo el personal de primera línea de combate al covid-19 en el país.



A través del oficio 091 de esta organización sindical se fija la posición en contra de la iniciativa, “ya que incentiva la irresponsabilidad de las empresas para no contribuir a la seguridad social y así provocar un desequilibrio financiero, poniendo en precario los servicios prestados a los derechohabientes en general; por lo que una iniciativa de estas es violatoria a la Ley Marco de Protección Social”.

VEA: Adelantan 48 mil dosis de vacunas que llegarán a mediados de marzo a Honduras



“El Seguro Social no puede atender primero y después cobrar por estos servicios prestados, ya que sería una distorsión que podía llevar a la institución a perjuicios incontrolables”, añade.

La misiva a la que tuvo acceso EL HERALDO consta de cinco numerales y fue remitida el pasado 22 de febrero por la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Central General de Trabajadores (CGT), al igual que la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).



Además, subraya que “una iniciativa de ley como esta es un precedente funesto, ya que cualquier empresa o institución optaría por no afiliar a sus trabajadores hasta que estuvieran necesitados de cuidados médicos y esta situación no lo podemos permitir porque sería un golpe económico para una noble institución como es el Seguro Social”.



“Estamos en un sistema contributivo, el cual eso sirve para el sostenimiento del sistema de seguridad social en Honduras; eso significa que todo mundo debe afiliarse y contribuir, si no hay contribución entonces el sistema prácticamente va a colapsar porque tenemos que pagar todos los que asistan al Seguro Social”, manifestó el presidente del Sitraihss, Héctor Escoto, a este rotativo.

ADEMÁS: Diputada Johana Bermúdez: "Tengo todo el derecho de recibir la vacuna"



Sostuvo que en Honduras todavía no existe un sistema de solidaridad, donde unos paguen y otros no. Aunque es justo que todo el personal de salud tenga los beneficios y puedan ser atendidos por el IHSS, también es justo que alguien contribuya y pague por ello, aseguró el sindicalista.



Consideró que “el gobierno debe afiliarlos inmediatamente a través de la Secretaría de Salud, crear los fondos necesarios y aportarlos a su seguridad social. No pueden primero ir a consulta y después que el Seguro Social pase la factura al gobierno que en realidad nunca le va a pagar a la institución”.



En el marco de la pandemia del coronavirus, el Seguro Social ha recibido golpe tras golpe, entre ellos brindarle atención a trabajadores que fueron suspendidos de las empresas, sin que nadie pague, pormenorizó Escoto.

LE PUEDE INTERESAR: Honduras vacunó a 2,684 y no a 2,500 personas contra el covid-19 ¿Qué pasó?