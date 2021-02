Arsa advierte venta ilegal de vacuna rusa Sputnik V en Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) advirtió este fin de semana sobre la venta ilegal de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputink V.



"La Arsa avisa a la población sobre la detección de publicidad y comercialización ilegal del producto denominado: 'Sputnik V, vacuna rusa contra el covid", asegura el comunicado de la institución.

Además agrega que cualquier producto ofertado como vacuna a través de Internet constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

"No lo aparte, no lo compre, no envíe dinero, no se arriesgue. ¡La vacuna será gratuita para usted y su familia!".

LEA: Vacunación anticovid en Honduras: 2,102 empleados de Salud ya fueron inmunizados



Cabe destacar que en Honduras aún no está autorizada la venta de este fármaco, solo se autorizó el uso de emergencia debido a la pandemia de covid-19 que ya demás de cuatro mil muertes en el país.





Venta en redes

Luego que Arsa autorizara el uso de emergencia de la vacuna rusa en Honduras, varias farmacias y empresas hondureñas comenzaron a publicar imágenes en las que publicitaban la venta del fármaco.

ADEMÁS: Con mucha esperanza y alegría médicos reciben vacuna contra covid-19 en Honduras



"Disponible a la venta", "Preventa de vacunas, precio 2,500 lps -dos dosis- haz tu reservación", se puede leer en la publicidad que ronda en las redes sociales.



Ante esto las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a no caer en esta estafa, ya que la vacuna será gratis en Honduras.