Embajador hondureño cuestiona ética de los fiscales de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos funcionarios de la administración pública salieron al paso el jueves ante el escándalo en el que están involucrados fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quienes reconocieron que mintieron al alterar pruebas en un juicio fallido de un empresario acusado de violar sanciones impuestas por los Estados Unidos a Irán.

El embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, cuestionó la ética de estos funcionarios judiciales de la nación del norte en cuya Fiscalía se llevan acusaciones contra hondureños vinculados con el narcotráfico.

“Ellos (refiriéndose a los fiscales de NY) se olvidaron de la naturaleza y esa la tienen los fiscales en Honduras también, deben por tanto establecer los cargos, pero también están obligados a hacer los descargos y si esto sucede en el Distrito Sur no sabemos dónde puede suceder”, planteó en el foro televisivo de Frente a Frente.

El diplomático aseguró que al presidente Juan Orlando Hernández se le está violentando su estado de inocencia y que no puede renunciar ante los señalamientos a los que está siendo objeto por traficantes de droga.

En los próximos días se acudirá al Senado de los EE UU para proveerles toda la información necesaria, anunció.

La misma Fiscalía de EE UU que está en medio de un escándalo lleva acusaciones contra capos y políticos hondureños por narcotráfico.

Mientras que el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, consideró que “estamos frente a un manoseo político con base en declaraciones de narcotraficantes, fiscales mentirosos y políticos de Estados Unidos de ciertas tendencias de ultraizquierda que tienen una intención deliberada para que aquí ganen las elecciones otras personas afines a su ideología política”.

Medios estadounidenses como el Washington Post hicieron eco de lo que se ha catalogado como una controversia que dejó en evidencia la manipulación de un juicio en la nación del norte de América.

La excepción

Sobre el particular, el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó a EL HERALDO que “eso no quiere decir que el sistema falle, es simplemente la excepción a la regla y el que hayan fallado en ese caso no quiere decir que lo vayan a hacer en el caso del gobernante hondureño”.

Para Ebal Díaz todo tiene un trasfondo político. Foto: Johny Magallanes/ EL HERALDO

Las posturas de cuestionamientos al sistema de justicia estadounidense y argumentos tildados de truculentos por parte de funcionarios públicos en defensa del mandatario Hernández podrían endurecer las medidas que tomaría la potencia mundial contra Honduras, valoró.

El reconocido abogado y catedrático universitario advirtió que “el hecho de estar instrumentalizando a los embajadores que vengan a dar declaraciones tan fuertes en contra del sistema judicial del país al que están acreditados y representando a Honduras, pues eso incluso puede dar lugar a que lo declaren non grato al embajador Luis Suazo”.

