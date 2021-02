Mesa Multisectorial no tiene en mente postergar la Semana Santa en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El integrante de la Mesa Multisectorial, Cesar Chirinos, adelantó este martes que la Semana Santa se desarrollará en el tiempo y forma establecida en el calendario.



Chirinos aceptó que hubo una propuesta de uno de los integrante de la Mesa para que la Semana Mayor se corriera para el último trimestre de 2021.

Sin embargo, explicó que "para nosotros no es consecuente; son meses ciclónicos que más bien hay que estar confinados".



El entrevistado manifestó que la Semana Santa es el momento oportuno para apoyar el sector turismo que se ha visto duramente afectado producto de la pandemia.



"El sector turismo alberga más de 225 mil empleos y si nosotros decidimos o hacemos una propuesta o recomendación por parte de las organizaciones, esto va a afectar enormemente estos empleos", advirtió.



No obstante, acotó que el tema de la Semana Santa se tiene que discutir en las últimas horas, aunque reiteró que ven "no importante cambiar, más bien mantenerla y utilizar los protocolos necesarios para que se lleve a cabo tal como está".

¿Cuándo inicia la SS?

La Semana Santa de 2021 comienza el próximo 28 de marzo y culmina en los primeros días de abril.



Domingo de Ramos: 28 de marzo

Lunes Santo: 29 de marzo

Martes Santo: 30 de marzo

Miércoles Santo: 31 de marzo

Jueves Santo: 1 de abril

Viernes Santo: 2 de abril

Sábado de Gloria: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 4 de abril