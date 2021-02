CNE realiza simulacro de votación en medio de crisis entre representantes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las elecciones primarias están programadas para el próximo 14 de marzo, por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara los últimos detalles para los comicios.



El proceso se desarrolla en medio de una crisis generada dentro del órgano, pues los representantes de los partidos políticos al frente de la institución no logran ponerse de acuerdo en temas tan importantes como el mecanismo para el conteo de los votos municipales, la entrega de credenciales y la representación de delegados en las mesas, tema que incluso ha llegado a retrasar la impresión de papeletas.



Sin embargo, este sábado, la Unidad de Capacitación del CNE realizó una serie de simulacros en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para mostrar paso a paso el proceso para ejercer el sufragio.

A través de su cuenta de Twitter, el CNE compartió algunas fotografías de la actividad en la que se ejemplificó la instalación de mesas electorales receptoras, la forma de llenar las papeletas y usar el censo electoral, cómo votar correctamente y el conteo de los mismos. También se abordó la aplicación de medidas de bioseguridad, pues las elecciones se desarrollarán en medio de la pandemia del covid-19.

Distintos sectores de la sociedad coinciden en que en esta ocasión no se debe dar lugar a especulaciones de fraude de ningún tipo, pues otra crisis sería perjudicial para el país.



¿El conflicto en el CNE puede afectar las elecciones?

El pasado jueves 18 de febrero la consejera Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y actual presidenta interina del CNE, canceló la sesión en la que se buscaba definir los parámetros de las elecciones, pues denunció que la ausencia de la consejera Ana Paola Hall -presidenta legítima del ente- la colocaba en una posición de desventaja en la toma de decisiones.



Por su parte, Hall, representante del Partido Liberal, se excusó diciendo que este fin de semana se recuperará de su incapacidad médica para luego poder sumarse a las sesiones, aunque no ha dejado ver cuál será su postura ante el tema de la descentralización del conteo de votos municipales y departamentales.

Ante estos hechos los expertos y los candidatos tienen opiniones encontradas, pero todos coinciden en que de no llegar a un acuerdo que esté enmarcado en el respeto a la democracia, se podrían ver afectadas no solo las elecciones internas, sino las generales a realizarse en noviembre.



"No sé si por inexperiencia o por malicia el CNE ha confundido los procesos", dijo el analista político Raúl Pineda, quien aseguró que el papel del órgano en las elecciones primarias y generales debe ser diferente.



El precandidato por el Partido Liberal, Luis Zelaya, rechazó lo que ocurre y aseguró que "Es una enorme irresponsabilidad que el Consejo Nacional Electoral a este momento no tenga claridad en cuanto al proceso electoral".



Sin embargo, hay quienes creen que aunque parezca que se está acabando el tiempo para reglamentar los comicios, es necesario no ceder solo para avanzar, ese el caso del economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, quien afirma que: "Lo que está haciendo Rixi en el CNE no es creando conflictos, sino evitando conflictos mayores en el futuro. La transparencia debe ser el aspecto central de la elecciones internas y de las elecciones generales".

